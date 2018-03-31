Öğrencilerden "Ansızın Gelebiliriz" kareografisi - KARABÜK - Öğrencilerden "Ansızın Gelebiliriz" kareografisi - Kareografiden detaylarKARABÜK (AA) - Karabük Aydınlıkevler ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünün yer aldığı koreografiyi sundu.Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, öğretmenlerinin komutlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü olan "Ansızın Gelebiliriz" yazılı koreografiyi oluşturdu.Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, daha sonra büyük bir Türk Bayrağı da açtı.Öğretmen ve okul yönetimininde desteğini alan öğrenciler, şehitler için dua etti.