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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrencilerden 15 Temmuz gazisine ziyaret - ERZİNCAN

Öğrencilerden 15 Temmuz gazisine ziyaret - ERZİNCAN

- Öğrencilerin ziyaretinden görüntüler - 15 Temmuz Gazisi Ali Aydınlar'a okul müdürü tarafından plaket verilmesi - Okul Müdürü Ahmet Sağsöz'ün açıklaması - 15 Temmuz Gazisi Ali Aydınlar'ın öğrencilere yaşadıklarını aktarmasıÖğrencilerden 15 Temmuz gazisine ziyaretERZİNCAN (AA) - Erzincan 'daki Demirkent TOKİ Ortaokulu öğrencileri, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz gazisi Ali Aydınlar'ı ziyaret etti.Okul müdürü Ahmet Sağsöz, yaptığı açıklamada, öğrencilerle "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla 15 Temmuz gazisini ziyaret ettiklerini söyledi.

Amaçlarının çocukları gazilerle bir araya getirmek olduğunu ifade eden Sağsöz, "Öğrencilerimizin de bu gazilik duygusunun nasıl olduğunu ilk ağızdan dinlemelerini sağlamak istedik." dedi.
Gazi Aydınlar ise Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde inşaat işçisi olarak çalıştığını anlattı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncılar Üssü'nden Ankara'nın uçaklarla bombalandığını öğrendikten sonra meydanda toplanan vatandaşlarla bölgeye giderek uçakların kalkmaması için tedbir aldıklarını ifade eden Aydınlar, şöyle konuştu:"Herhangi bir taşkınlık hiçbir şey yapmadık, 5 bin kişi aşağı yukarı vardı orada ve kimsenin elinde bir çakı bile yoktu. Çünkü biz oraya savaşmaya gitmedik sadece uçakların kalkmadığını görmek için nöbet tutmaya gittik. Nizamiyenin oraya biri daha geldi emir etti dağıtın buraları dedi üstümüze başladılar kurşun yağdırmaya. Ben ilk ateşlemede vurulmamıştım, 23 yaşlarında bir genç vurulmuştu, uzanmıştı, ben de ona yardım ettim."Aydınlar, yaralı gence yardım ettiği sırada kendisinin de vurulduğunu belirterek, "Vurulduğumu zaten anlamadım. Yaralı kardeşime yardım etmeye çalışırken, arkadaşlardan biri 'bırak sende vuruldun sen de yaralısın' dedi.
'Ben vurulmadım' dedim, yanımdaki arkadaş 'ağabey kolunda iki mermi izi var' dedi.
" ifadelerini kullandı.

Gaziler Darbe Girişimi Okul Müdürü Öğrenciler Irak 

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