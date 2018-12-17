Öğrenciler yaban hayatı için doğaya yiyecek bıraktı Haberi

-kovalara yem konulması

-topluca yemlerin karlı araziye atılması

-Ekmeklerin karsız ağaç diplerine ve ağaç dalları üzerine bırakılması

-Karlı alana bırakılan ekmekler detay

-Eğitimci hayvansever Nezir Arslan ile röportaj

-Çocuklarla röportaj

-Öğretmen Ali Akkuş ile röportaj

-Toros Muhtarı Mehmet Şavk ve Koyuncu Muhtarı Zübeyr Aslan ile röportaj

-Günlerdir aç olduğu anlaşılan köpeğin sevilmesi ve köpeğin yiyecekleri yemeye başlaması



( MERSİN )- Mersin'de 1600 rakımlı karla kaplı bir bölgede hayvansever öğrenciler, öğretmenler ve muhtarların da katılımıyla yaban ve evcil hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı- Etkinlikte günlerdir aç olduğu anlaşılan bir köpeğin yiyecek sevinci herkesi duygulandırdı MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde eğitimci hayvanseverler ilçenin en yüksek rakımlı köylerinden Toros'ta yaban ve evcil hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı. Etkinlik 1600 rakımlı karla kaplı bir bölgede hayvansever öğrenciler, öğretmenler ve muhtarlarla gerçekleştirildi.

Etkinlik esnasında günlerdir aç olduğu anlaşılan bir köpeğin yiyecek mutluluğu katılımcıları duygulandırdı. Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi veren eğitimci hayvansever Nezir Arslan, "Toros Köyünde, öğrenci, öğretmen ve muhtar arkadaşlarımızla doğaya yem bırakıyoruz. Doğada yaşayanlarda bir canlıdır. Kışın ağır şartlarında onlara bir nebze olsun yardımcı olmak adına, bugün buradayız. Çocuklarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla onlara yem bıraktık" dedi.

"Çocuklarımıza doğa ve canlı sevgisi aşılamak istiyoruz" Etkinliğe çocukların da katılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Arslan, "Bugün burada yem bırakmakla birlikte, farklı bir organizasyonda gerçekleştirmeye çalıştık. Bunu çocuklarımızla birlikte yaptık. İstiyoruz ki çocuklarımızla, bunlar geleceğimizin mimarı olacak doğa sevgisini, çevre sevgisini, canlı sevgisini aşılayıp geliştirmek istedik" diye konuştu.

Öğretmenlerden Ali Akkuş ise, "Kış aylarında hayvanların beslenme problemi olduğunu biliyoruz. Buna destek anlamında, öğrencilerimizle birlikte hayvanlara yiyecekler bıraktık. Hayvan sevgisini öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Devamı da gelecek" dedi.

"Yaban hayvanları köye kadar iniyorsa aç oldukları içindir" Toros Muhtarı Mehmet Şavk da, "Doğaya hayvan yemi bırakılması bizi çok memnun ediyor. Biz bu özveriyi Erdemli'deki bütün hayvansever insanlardan bekliyoruz. Hayvanda bir canlı. Bu hayvanlar köyün içerisine kadar geliyorsa açlıktan geliyor. Bırakılan bu yiyecekler hayvanlar için bir nebze ilaç oluyor" diye konuştu.

Güzel etkinliğin devam etmesini dilediklerini ifade eden Koyuncu Muhtarı Zübeyr Aslan ise "Okul yemekhaneleri, lokantalarda kalan yemekler, ekmekler ziyan olmadı, doğaya bırakıldı. Bu tür etkinlikler devam etmeli" şeklinde konuştu.

Öğrenciler de bu tür etkinliklere katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirttiler. Günlerdir aç olan köpek herkesi duygulandırdı Öte yandan, etkinlik esnasında günlerdir aç olduğu anlaşılan bir köpek, etkiliğe gerçekleştiren öğrencilere yaklaştı. Öğrenciler tarafından sevilen köpeğe daha sonrada yiyecek verildi.

Kar üzerindeki yiyecekleri gören köpeğin mutluluğu ise görüntülere yansıdı. Etkinliği sürdüren katılımcılar tarafından doğaya yem, bayat ekmek, yemek artıkları ile haşlanmış kemik bırakıldı.

