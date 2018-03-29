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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler, Mehmetçik'e 2023 mektup gönderdi - BİTLİS

Öğrenciler, Mehmetçik'e 2023 mektup gönderdi - BİTLİS

- Öğrenciler, Mehmetçik'e 2023 mektup gönderdi - Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden detay görüntüler - Öğrenciler ve yazdıkları mektupların detay görüntüleri - Öğrencilerden Dilan Peray'ın konuşması - Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin'in konuşması - Mektupların Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı’na götürülmesi - Mektupların Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’a teslim edilmesiÖğrenciler, Mehmetçik'e 2023 mektup gönderdi - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral vermek için yazdıkları 2023 mektubu Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığına teslim ettiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde öğrenciler, "Afrin Kahramanlarına Mektup" projesi kapsamında Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için 2023 mektup yazdı.Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Afrin'deki askerlere destek olmak için mektup yazma taleplerini okul idaresine bildirdi.Bunun üzerine Tatvan Kaymakamlığınca "Afrin Kahramanlarına Mektup" projesi başlatıldı.Okullarda yazılan mektuplar, öğretmen ve öğrenciler tarafından Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığına götürüldü. Mektuplar, Afrin'e gönderilmek üzere Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay'a teslim edildi.Tatvan Sadullah Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ekin, öğrencilerin talebi üzerine projeyi başlattıklarını söyledi.

Ekin, "Afrin'de kahramanca mücadele eden askerlerimize destek olmak için ilçedeki İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından 2023 mektup yazıldı. Bu mektuplar arasında en güzelini de seçeceğiz." dedi.
Öğrencilerden Dilan Peray ise "Afrin'deki kahraman ağabeylerimize mektup yolluyoruz. Desteklerimiz onlarla. Hepsini çok seviyoruz, Allah yardımcıları olsun." dedi.

General Öğretmen Lise Öğrenci Kullar Öğrenciler 

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