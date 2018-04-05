Öğrenciler "K Açış"tan memnun - ANKARA - K Açış Oyunu Merkezi - Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinden detay görüntüler - Öğrencilerin proje sınıfına girmesi ve bölmelerde kapı açmak için mücadeleleri - Problem çözmeleri - Kumanda masasında proje sorumlusu öğretmenlerden Zülfü Mutlu'nun yarışmayı takibi ve yönetmesi - Öğrencilerin izlemesi - Öğretmen Zülfü Mutlu ve öğrencilerle röportajÖğrenciler "K Açış"tan memnun - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencilerinin problem çözme yeteneklerini artırmak amacıyla oluşturulan K Açış Oyunu Merkezi, öğrencilerin hem akademik başarlarına hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağlıyorANKARA (AA) - Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin problem çözme yeteneklerini artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan K Açış Oyunu Merkezi, öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor.Lisede 2016 yılında kurulan ve birbirine açılan kilitli 5 odadan, 30 dakikalık sürede, matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat gibi çeşitli dallardaki soruları çözerek elde edilen şifrelerle kurtulmayı esas alan K Açış Oyunu Merkezi, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlamayı sürdürüyor.Proje sorumlusu öğretmenlerden Zülfü Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimde yenilikçilik ödülleri kapsamında Türkiye birinciliği ödülünü alan projenin 3 yıldır uygulandığını söyledi.
Matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat başta olmak üzere birçok dersin oyun yoluyla öğretildiğini dile getiren Mutlu, şunları kaydetti:"Bu proje ezberci sistemden şikayetçi olan öğrencilerimizden gelen şikayetler ve sıkıntılar üzerine başladı. Farklı bir odada farklı materyallerle sorun çözme odaklı ders işleme yöntemi planlıyorduk. Sonuç olarak ortaya bu çalışma çıktı. Öğrencilerimiz 5 farklı odadan geçerek kazanımlar doğrultusunda soruları çözüyorlar. Eğlenceli şekilde sıkılmayarak, isteyerek ve arzulayarak etkinliğimize katılıyorlar."Mutlu, oyun merkezinin, branşlar bazında başarıyı artırdığını, birçok öğrencinin bilinmeyen yeteneklerinin de yapılan testler sırasında ortaya çıktığını ifade etti. Öğrencilerden Ömer Faruk Metin de merkez sayesinde boş olan derslerin araştırma yapmakla geçtiğini belirterek, "Biz fizik, kimya, biyoloji gibi derslerden önceleri korkuyorduk. Şimdi dersleri daha eğlenceli işliyoruz. Ders notlarımızda da bir artış oldu. Her şifreyi hazırlamak bizi ayrı bir eğlendiriyor" diye konuştu. Okul Müdürü Mustafa Mesçioğlu da projenin öğrencileri cesaretlendirdiğini, analitik zeka, el becerisi ve tüm diğer yetenekleri kullanıp sınırları zorlamalarını sağladığını kaydetti.