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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Öğrenciler Gazze için manav oldu - ŞANLIURFA

Öğrenciler Gazze için manav oldu - ŞANLIURFA

- Öğrenciler Gazze için manav oldu - Okul bahçesinden genel görüntü - Öğretmenin yaptığı duadan detay - Meyve satılan manavlardan genel ve detay görüntüler - İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla ile röportaj - 5. sınıf öğrencisi Yusuf Çakmak ile röportajÖğrenciler Gazze için manav oldu - Şanlıurfa 'da iki okulun öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle yürütülen Gazze'ye yardım çalışmaları kapsamında, iki günlüğüne okul bahçesinde akranlarına meyve satıyor - Öğrencilerden Yusuf Çakmak:"Bir elma bile olsa yine de yardımımın onlara dokunduğunu düşünüyorum"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da iki okulun öğrencileri, Gazze için yürütülen yardım projesi kapsamında, okul bahçesinde iki günlüğüne manav olup, teneffüste arkadaşlarına meyve satıyor.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle öğrencilerin sosyal sorumluluk ve insani yardım bilinci kazanması hedefiyle, Gazze'deki Filistinlilere destek olmak için insani yardım çalışması başlattı.Bu kapsamda kent merkezindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ile Koç Orta Okulu bahçesinde hayırseverlerin desteğiyle alınan meyve ve sebzeleri, gönüllü öğrenciler teneffüs aralarında arkadaşlarına satıyor.Öğrencilerin, böylelikle hem dünyada olup bitenin farkına varması hem de yardımlaşma duygusunun pekişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak Gazze konusundaki hassasiyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Kentte destek verdikleri iki okulda "Gazze Manavı" açıldığını belirten Atilla, şunları belirtti:"Meyvenin satışından elde edilecek geliri Gazze'ye yardım olarak göndereceğiz. Gayemiz bir taraftan Gazze'ye yardım toplarken diğer taraftan da çocuklarımızda Gazze şuuru oluşturmaktır. Manav biraz daha renkli oluyor, çocukların dikkatini çekiyor. Çocukların sağlıklı beslenmesine yardımcı olma açısından burada mevsim meyvelerinin ikramını yapıyoruz."5. sınıf öğrencisi Yusuf Çakmak, "Elmayı Gazze'ye yardım için aldım. Allah onlara yardım etsin. Bir elma bile olsa yine de yardımımın onlara dokunduğunu düşünüyorum." dedi.

Sağlıklı Beslenme İnsani Yardım Hayırseverler Okul Bahçesi Sosyal Sorumluluk 

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