Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrenciler ağaç olmayan kırsal mahalleye ağaç dikti

Öğrenciler ağaç olmayan kırsal mahalleye ağaç dikti

Öğrencilerin ağaç çukurlarını kazması, temizlemesi

Öğretmen Alabalık İngilizce Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Ağaç fidanlarının taşınması
-Ağaçların dikilmesi
-Kalabalık öğrenciler
-Okul bahçesinden öğrencilerin ağaçlarla ilgilenmesi
-İngilizce öğretmeni Sema özel ile öğrenciler Ergün İlgen ile Öznur Topal rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) -Öğrenciler ağaç olmayan kırsal mahalleye ağaç dikti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde arazinin volkanik yapısı ve susuz olması gibi nedenlerden ağaç yetiştirilemeyen kırsal mahallede, ilk kez öğrenciler tarafından ağaç dikildi. Yumrutepe İlk ve Ortaokulu öğretmen ile öğrencileri, bölgede örnek olmak ve insanları ağaç dikimine özendirmek amacıyla okul bahçesine ilk etapta 200 çam ve değişik ağaç fidanı dikti. Arazinin sert olması nedeniyle ağaç dikilecek alan iş makineleri ile kazılarak hazırlandı. Öğrenciler ise kazma, kürek ve hatta elleriyle çukurlar açarak, fidanları dikti. Yeşili ve ağaçları çok sevdiklerini ancak bölgelerinde ağaç olmadığını belirten öğrenciler, yaptıkları çalışmanın herkese örnek olmasını umduklarını dile getirdi. İngilizce öğretmeni Sema Özel etkinliğin amacının doğa sevgisini aşılamak olarak belirterek, "Bu sayede okulumuzun bahçesi hem renklendi ve hem de yeşillendi. Çalışmamıza gerek maddi ve gerekse manevi olarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
8. Sınıf öğrencisi Ergün İlgen ise ağaç dikim etkinliği nedeniyle sevincini ifade ederek, "Hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte ağaç dikmeye karar verdik ve ilk gün kepçe ile ağaç çukurlarını kazdık ve şimdide ağaçları dikiyoruz. Her yerin yeşil olmasını istiyoruz, çünkü çevremizde çok ağaç yok ondan dolayı, buraların ağaca ihtiyacı var, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
8 A sınıfı öğrencisi Öznur Topal da, "Köyümüzde ağaç olmadığından dolayı, bizde dedik ki köyde ağaç yoksa bari okulda ağaç dikelim ve hocalarımızda destek çıktı ve ondan sonra okulumuz bahçesine ağaç dikmeye başladık, inşallah giderek köyümüz daha da güzelleşecek" diye konuştu.
(MB-SD-
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Savaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir EdiyorSavaş Uçaklarından Sonra Otomobil Tamir Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı