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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Öğrenciler Afrin şehitleri anısına fidan dikti - AFYONKARAHİSAR

Öğrenciler Afrin şehitleri anısına fidan dikti - AFYONKARAHİSAR

- Afrin şehitleri anısına fidan dikilen alandan görüntüler - İİBF Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir'in konuşması - AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir'in konuşması - Öğrencilerin fidan dikme görüntüleriÖğrenciler Afrin şehitleri anısına fidan dikti - Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan son sınıf öğrencileri, Afrin'de şehit olan askerler anısına 300 fidanı toprakla buluşturduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri, Afrin'de şehit düşen askerler anısına 300 fidan dikti.AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme bölümünden bu yıl sonunda mezun olacak öğrenciler, Afrin şehitleri için Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünden 300 fidan talebinde bulundu.Fidanlar temin edildikten sonra üniversitenin öğrenci konseyi ile iletişime geçen öğrenciler, İİBF çevresinde oluşturulan ve Zeytin Dalı Hatıra Ormanı adını verdikleri alanda 300 fidanı toprakla buluşturdu.İİBF Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Zeytin Dalı Hatıra Ormanı'nda düzenlenen törende, öğrencilerin fidan dikerek Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini göstermek istediğini söyledi.

Mehmetçik'in Afrin'de kahramanca mücadele verdiğini anlatan Kandemir, "Biz de bu mücadelede şehit olan askerler anısına bir ağaç dikme etkinliği yaptık. Bu kapsamda öğrencilerimiz fakültemiz çevresinde bulunan alana Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 300 fidanı toprakla buluşturdu." diye konuştu.
AKÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Okan Özdemir, Türk ordusunun bölgede huzur ve güven için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki sonraki operasyonlarda da muzaffer olacağına inandıklarını kaydetti.
Mehmetçik'in her zaman yanında olduklarını dile getiren Özdemir, bu amaçla şehitler anısında 300 fidanı toprakla buluşturdukları bildirdi.

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