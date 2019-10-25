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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Ödüllü küçük piyanist konser verdi - ADANA

Ödüllü küçük piyanist konser verdi - ADANA

- Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası - İlyun Bürkev'in Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser vermesi - Programdan detay görüntülerÖdüllü küçük piyanist Adana 'da konser verdi - 11 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdiADANA (AA) - Dört yaşında piyano eğitimine başlayan duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip 11 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verdi.Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye giren ve 4 birinciliği bulunan Bürkev, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda sahne aldı.Programda İlyun Bürkev, Mozart'ın Piyano Konçertosu No:1 birinci bölüm ve Senfoni No:40 eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.Küçük sanatçı, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Yarış Piyanist Uluslararası 

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