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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Objektifine takılan çocukları ısıttı - BİTLİS İzle

Objektifine takılan çocukları ısıttı - BİTLİS İzle

- Objektifine takılan çocukları ısıttı - Yardım malzemelerini araca yüklenmesi - Köy yolundan detaylar - Köyden detaylar - Yardım yapılacak çocuklardan detaylar - Malzemelerin köye taşınması - Çocukların giydirilmesinden detaylar - Fotoğraf sanatçısı Ercan Çağlayan ile röportajObjektifine takılan çocukları ısıttı - Bitlis 'te fotoğraf çekmek için gittiği köyde gördüğü ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya başlatan fotoğraf sanatçısı Ercan Çağlayan, sosyal medya aracılığıyla topladığı malzemelerle minikleri mutlu etti - Çağlayan: - "Herkes imkanları dahilinde katkı sundu. Topladığımız yardımları getirerek çocuklara giydirdik. Çok mutlu oldular. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirerek huzur bulduk"BİTLİS (AA) - Bitlis 'te fotoğraf çekmek için gittiği köyde karşılaştığı ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya başlatan fotoğraf sanatçısı Ercan Çağlayan, topladığı yardımlarla onları sevindirdi.Doğa, yaşam ve çocuk temalı fotoğraflar çekmek için köylere giden Çağlayan, ayakkabısı eskimiş veya olmayan çocukların durumundan etkilenerek, sosyal medya aracılığıyla kampanya başlattı.Çocukların durumunu fotoğraflarla sosyal medyada paylaşan Çağlayan'a ülkenin birçok yerindeki hayırseverler tarafından malzemeler ulaştırıldı.Yardım paketlerini Hizan ilçesinin Sarpkaya köyü Yurtiçi mezrasındaki çocuklara dağıtan Çağlayan, minikleri mutlu etti. - "Çocuklara yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ederiz"Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği köylerde ailelerin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı çocukların bazı ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi.

Bu durumdan çok etkilendiği için bir şey yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:"Sosyal medyada kampanya başlattık. Herkes imkanları dahilinde katkı sundu. Topladığımız yardımları getirerek çocuklara giydirdik. Çok mutlu oldular. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirerek huzur bulduk. Bazı günler sadece fotoğraf çekmek için değil, çocukları sevindirmek için de köye geliyoruz. İlkini gerçekleştirdik. Bundan sonra ellimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklara yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ederiz."

Sosyal Medya Muhabir Hayırseverler Bulduk 

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