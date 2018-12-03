'Noel Baba' parasailing yaptı - MUĞLA Haberi

"Noel Baba" parasailing yaptı - MUĞLA - Parasalingle uçuştan detaylar"Noel Baba" parasailing yaptıMUĞLA (AA) - Marmaris Yeni Yıl Festivali (Marmaris New Year Fest) etkinlikleri kapsamında, "Noel Baba" parasailing yaptı. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, festival kapsamında etkinlere katılan Noel Baba kıyafetli animatör, parasailing teknesiyle yaklaşık 30 dakika Marmaris semalarında uçuş yaptı.Kendisini izleyenleri selamlayan "Noel Baba", indikten sonra çocuklara masal kitabı dağıttı. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kültürlerin buluşmasını ve yeni yıla barış mesajlarıyla girilmesini amaçladıkları söyledi.
Acar, Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde Orta Asya'dan gelen kültürün bir parçası olan Ayaz Ata ile Batı dünyasının kutlamalarında sembol isim olan Noel Baba'yı bir araya getirdiklerini ifade etti. Su sporları işletmecisinin "Noel Baba'yı uçurma" teklifini geri çevirmediklerini aktaran Acar, "Özellikle Ayaz Ata'yı çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmakla doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Onların aralık ayı boyunca çeşitli etkinliklerde turistlerle de buluşmasını sağlayacağız. Festival boyunca Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den 15 uçağın geliyor olması da ayrı bir mutluluk kaynağı." dedi. Bu arada deniz kenarında yürüyüş yaparken "uçan Noel Baba"yı fark edenler de cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.