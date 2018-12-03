Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Noel Baba' parasailing yaptı - MUĞLA Haberi

'Noel Baba' parasailing yaptı - MUĞLA Haberi

"Noel Baba" parasailing yaptı - MUĞLA - Parasalingle uçuştan detaylar"Noel Baba" parasailing yaptıMUĞLA (AA) - Marmaris Yeni Yıl Festivali (Marmaris New Year Fest) etkinlikleri kapsamında, "Noel Baba" parasailing yaptı. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, festival kapsamında etkinlere katılan Noel Baba kıyafetli animatör, parasailing teknesiyle yaklaşık 30 dakika Marmaris semalarında uçuş yaptı.Kendisini izleyenleri selamlayan "Noel Baba", indikten sonra çocuklara masal kitabı dağıttı.
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kültürlerin buluşmasını ve yeni yıla barış mesajlarıyla girilmesini amaçladıkları söyledi.

Acar, Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde Orta Asya'dan gelen kültürün bir parçası olan Ayaz Ata ile Batı dünyasının kutlamalarında sembol isim olan Noel Baba'yı bir araya getirdiklerini ifade etti.
Su sporları işletmecisinin "Noel Baba'yı uçurma" teklifini geri çevirmediklerini aktaran Acar, "Özellikle Ayaz Ata'yı çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmakla doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Onların aralık ayı boyunca çeşitli etkinliklerde turistlerle de buluşmasını sağlayacağız. Festival boyunca Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den 15 uçağın geliyor olması da ayrı bir mutluluk kaynağı." dedi.
Bu arada deniz kenarında yürüyüş yaparken "uçan Noel Baba"yı fark edenler de cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

İngiltere Muhabir Festival Masal Kitabı Yeni Yıl 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı