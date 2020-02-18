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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Nilüfer Barajı su tutmaya başladı İzle

Nilüfer Barajı su tutmaya başladı İzle

BURSA BARAJLARINDAN ARŞİV GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA - ÖZEL)- Yağmur yağışıyla birlikte iki barajda 6 günde 22 günlük su birikti BURSA

Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bursa’da son günlerde etkili olan yağmur yağışı içme suyunu karşılayan barajlara yaradı. 2019 yılı ikinci yarısında Nilüfer Barajı’nda başlatılan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Nilüfer Barajı'nın da su tutmaya başlamasıyla iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 25’i buldu. Yoğun yağmurla birlikte iki barajda 6 günde 22 günlük su birikti. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 37.91, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 12.85 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 25.14 olarak tespit edildi. Toplam su hacminin 16 milyon 720 bin 623 metreküp olduğu, yeraltı ve barajlardan şehre verilen toplam su miktarının 353 bin 190 metreküp olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile mayıs ayının ortalarına kadar sıkıntı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.
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