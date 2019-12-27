Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Nijerya'daki Calabar Festivali'nde motosiklet sürücüleri gösterileriyle göz doldurdu - CALABAR

Nijerya'daki Calabar Festivali'nde motosiklet sürücüleri gösterileriyle göz doldurdu - CALABAR

- Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali - Araba ve motorlu taşıt sürücüleri gösterisinden detaylar - Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında dansçıların geleneksel kabile danslarını sergilemesiCALABAR (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya 'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın En Büyük Sokak Partisi" olarak bilinen Calabar Festivali'nde bisiklet ve motorlu taşıt sürücüleri gösteri düzenledi.
Nijerya 'nın Gine Körfezi kıyılarındaki Calabar eyaletinde yapılan festivalin 2. günü "İnsanlık" temasıyla devam etti.Festival programı kapsamında bisiklet, motosiklet ve yarış arabaları sürücülerinin akrobatik gösterileri beğeni topladı. Nijerya ve dışından yoğun katılımın olduğu festival 30 Aralık'a kadar sürecek.200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya 'da festival programı kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden gelen dansçılar, geleneksel kabile danslarını sergileyecek.Festival kapsamında Türkiye'den bir folklor ekibinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 20'ye yakın folklor ekibi gösteri sunacak.

Yarış Ak Parti Festival Bisiklet Motorlu Taşıt 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'daCumhurbaşkanı Erdoğan Karaman'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AntalyadaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalyada
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı