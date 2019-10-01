Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA Haberi

Nijerya'da çocuklardan bağımsız günü kutlaması - ABUJA Haberi

- Geleneksel kıyafetler giyen öğrencilerin halk dansları sergilemesi - El sanatları ve yerel lezzetlerin tanıtılmasından detaylar Nijerya 'da çocuklardan bağımsız günü kutlamasıABUJA (AA) - Nijerya 'da milyonlarca çocuk, her yıl 1 Ekim'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" kutlamalarının 59. yıl dönümünde renkli görüntüler oluşturdu.Ülkenin farklı bölgelerindeki okullarda toplanan öğrenciler, Nijerya 'nın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun 59. yıl dönümünü kutladı.Geleneksel kıyafetler giyen öğrenciler, halk dansları gösterileri sergiledi.Velilerin de katıldığı kutlamalarda çeşitli bölgelere ait el sanatları tanıtıldı ve davetlilere Nijerya 'nın yerel lezzetleri ikram edildi.Öğrencilerin kortej yürüyüşü de oluşturduğu kutlamalarda, Hausalardan Yorubalara, İgbolar'da İjawlara kadar birçok kabile temsil edildi.200'den fazla etnik grubun bulunduğu Nijerya 'da 400'den fazla dil konuşuluyor. Nijerya , İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.

İngiltere El Sanatları Kabil Kullar Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı