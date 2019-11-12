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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Nevşehir halkı daha temiz çevre için 'izmarit' topluyor

Nevşehir halkı daha temiz çevre için 'izmarit' topluyor

Nevşehir halkı daha temiz çevre için "izmarit" topluyor - Caddelerde sigara izmariti toplayan vatandaşlar - Toplanan izmaritlerin belediye görevlilerine teslim edilmesi - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj - Vatandaşlardan Zekeriya Demir ile röportaj - Vatandaşlardan Hacı Ömer Aslan ile röportaj - Nevşehir Belediyespor Meterisliler Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli ile röportajNEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Belediyesince kısa süre önce başlatılan "ödüllü izmarit toplama kampanyası", halk ve sivil toplum kuruluşlarından destek görüyor.Vatandaşların cadde ve sokaklardan toplayarak belediyeye getirdikleri izmaritler, hassas terazide tartılarak tutanakla teslim alınıyor.1 Aralık 2019'a kadar sürecek kampanya kapsamında, en çok izmarit toplayan bir kişiye çeyrek altın hediye edilecek ayrıca 10 gram izmarit getirenler adına fidan dikilecek, 50 gram izmarit getirenlere sinema bileti, 100 gram izmarit getirenlere imzalı kitap, 200 gram izmarit getirenlere ise Nevşehir Belediyespor forması verilecek. En çok izmarit toplayan ilk 50 kişi ise Belediye Başkanı Rasim Arı ile yemek programında bir araya gelecek.Başkan Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli çevre sorunlarından birinin etrafa gelişigüzel atılan izmaritler olduğunu, bu konuda toplumsal bilinç oluşması amacıyla çalışma başlattıklarını belirtti.
Şehrin her tarafını pırıl pırıl yapacaklarını dile getiren Arı, şöyle devam etti:"Çevre bilinci oluşması amacıyla çeşitli etkinlik ve kampanyalar düzenledik. Sigara izmaritlerinin de şehrin sokaklarında bulunmasından rahatsızlık duyuyorduk. Kampanyayı hediyelerle süsledik ama önemli olan bu çalışmaya destek bulmaktı. Şehrin tamamı bu kampanyaya sahip çıktı, esnafımız, öğrenciler destek veriyor. İzmarit kampanyası ile farkındalık oluşacak ve hem sigara bırakanların sayısı aratacak hem de sokaklara izmarit atanların sayısı azalacak. Sadece şehrimizde değil, ülkemizin farklı noktalarında bu kampanyalar genişleyerek devam edecek diye ümit ediyoruz."Caddelerde arkadaş grubuyla topladıkları izmaritleri belediye görevlilerine teslim eden Hacı Ömer Aslan ise sigara kullananları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet ederken, bu kötü alışkanlığı bırakmaları tavsiyesinde bulundu.Aslan, "Halkımızın daha bilinçli olması için bu tür etkinliklerin artması lazım. Böylelikle halkımızın içinde yer alacağı çalışmalar sayesinde toplumsal bilinç uyanır. Arkadaşlarla bir araya gelip vakit buldukça yerlerden izmarit topluyoruz. Bugüne kadar parça parça toplayarak belediyeye yaklaşık 4 kilogram izmarit teslim ettik." diye konuştu.
- "Önemli olan insanların yere atmamasını sağlamak" Nevşehir Belediyespor Meterisliler Taraftar Grubu Başkanı Mustafa Şekerli de taraftarla belirli aralıklarla bir araya gelerek projeye destek verdiklerini kaydetti.
Kampanya sayesinde oluşacak bilinçle, projenin sona ermesinin ardından da kentin cadde ve sokaklarını sigara izmaritinden arınmış olarak görmeyi arzuladıklarını ifade eden Şekerli, "Taraftar grubu olarak kampanyaya destek veriyoruz. Arkadaşlarla birlikte el ele verip izmarit topluyoruz ama burada önemli olan insanların yere izmarit atmamasını sağlamak. Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Zekeriya Demir ise kentin gündemindeki kampanyaya destek olmak için gayret gösterdiklerini, arkadaşlarıyla birlikte 700 gram civarında izmarit toplayarak görevlilere teslim ettiklerini söyledi.

Çevre Sorunları Sigara İzmariti Çevre Temizliği Farkındalık Çeyrek Altın 

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