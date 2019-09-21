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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir'de toplu sünnet şöleni

Nevşehir'de toplu sünnet şöleni

- Çocukların otobüsle alana gelişi - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın çocukları karşılaması - Mehter takımı eşliğinde katılımcıların selamlanması - Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj - Şarkıcı Metin Şentürk'ün konseriNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oğlu Haktan Seymen Arı'nın da aralarında bulunduğu 50 çocuk, otobüslerle şehir turu yaptı.Gezi sonrası Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'na gelen çocuklara burada çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.Mehter takımı eşliğinde salonda yürüyen çocuklar, protokol üyeleri ve katılımcıları selamladı, Başkan Arı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim öncesi söz verdikleri bir etkinliği başlatmaktan mutlu olduklarını, şöleni gelecek yıllarda devam ettireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Arı, "Seçim döneminde söz vermiştik. Bu şehrin garibanını koruyacağız. Hem evliliklere ilk adımlarında hem de sünnet merasimini beraber yapacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki yıllarda sayıyı daha da artırarak sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren toplu düğün törenleri de gerçekleştireceğiz." dedi.
Şölende, şarkıcı Metin Şentürk ve İbocan konser verdi.

Muhabir Hatıra Fotoğrafı Sünnet Şöleni Gariban Şarkıcı 

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