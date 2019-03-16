Nevruz tatiline çıkan İranlılar güllerle karşılandı - AĞRI
- Gürbulak Sınır Kapısı - Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın gelişi - İranlıların karşılanması - İranlı turistlerle röportajlar - Halk oyunları ekibinin gösterisi - Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamasıAĞRI (AA) - Nevruz tatili için Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan İranlı turistler, Ağrı Valisi Süleyman Elban başkanlığındaki Türk heyetince çiçeklerle karşılandı.Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'na gelmeye başladı. 12 günü resmi olmak üzere yaklaşık 20 günlük tatillerini geçirmek için sınır kapısından giriş yapan İranlı turistler, başta Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yurdun birçok yerine gitmeye başladı. Gürbulak Sınır Kapısında gelen İranlı turistlere sınır kapısında güzel bir jest yapan Vali Süleyman Elban, ilk olarak İran tarafındaki görevlilerin Nevruz Bayramını kutladı.Ardından İran tarafında işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yapan turistleri karşılayan Vali Elban, trafik kurallarına uymalarını istediği turistlere tatillerini huzur içerisinde geçirmelerini diledi. - "İranlılar, özellikle bu tatilde ülkemizi tercih etmektedirler"Halk oyunları ekibi gösterisinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Elban, Nevruz Bayramının Türkiye gibi birçok ülke için çok önemli bir bayram olduğunu ifade etti. İran'ın da Nevruz Bayramında resmi tatil uyguladığını hatırlatan Elban, "İranlılar özellikle bu tatilde ülkemizi tercih etmektedirler. Biz de bizi tercih eden İranlı kardeşlerimize ülkemizde hoşça vakit geçirmeleri, iyi bir tatil yaparak ülkelerine sağ salim dönme dileklerimizi iletmek için buraya geldik. Kendilerine hem iyi bayramlar, iyi yıllar dileklerimizi ilettik hem de bu güzel tatil dönemini rahat geçirebilmeleri için trafik kurallarını hatırlattık. Bu vesile ile İran'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere herkesin Nevruz Bayramını ve bununla başlayacak yeni yıllarını kutluyorum." diye konuştu. Türkiye'yi tatil döneminde seçtikleri için mutlu olduklarını ifade eden İranlı turistler ise, aileleriyle birlikte güzel bir karşılamayla tatile başladıkları için de sevindiklerini anlattı.Programa, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar ve kurum müdürleri katıldı.
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