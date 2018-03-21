Nevruz Bayramı kutlamaları - HAKKARİ

- Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen programdan detaylar - Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve beraberindekilerin nevruz ateşini yakması - Dengbejlerin seslendirdiği türküler - Erbane topluluğu gösterisi - Çocuk şenliğinden detaylar - Kurulan şişme oyun alanları - Çocukların oyun parkındaki eğlencelerinden detaylarNevruz Bayramı kutlamalarıHAKKARİ/MUŞ (AA) - Hakkari ve Muş'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Hakkari 'de Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen program kapsamında Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim nevruz ateşini yaktı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.Merkezde devam eden program saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, dengbejlerin seslendirdiği türküler ve erbane topluluğu gösterisi ile sona erdi.Program sonunda halk oyunları ekibindeki çocuklara belediye tarafından bisiklet hediye edildi. Bisikletler Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş tarafından çocuklara teslim edildi.Programa AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Hakkari Belediyesi nevruz etkinlikleri kapsamında, Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'nda çocuk şenliği düzenledi. Şişme oyun parklarının kurulduğu alana aileleriyle gelen çocuklar gün boyu eğlendi. Epcim, oyun alanını ziyaret ederek çocuklarla bir süre sohbet etti. - MUŞMuş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) üniversitenin konferans salonunda düzenlen etkinlik, Vali Aziz Yıldırım'ın eşi Selma Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın eşi Nilüfer Polat'ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ve öğrenciler tarafından hazırlanan program sunuldu.Aliyeva, nevruzun barış günü olduğunu, huzur ve mutluluk getirdiğini söyledi.
Malazgirt ilçesinde Alparslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve nevruz ateşi yakıldı.Etkinlikte halat çekme, ateşten atlama ve çuval yarışması düzenlendi. Okul müdürü Ali Özcan programda yaptığı konuşmada, nevruzun baharın habercisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyledi.