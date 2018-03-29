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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Nevasel Türk Müziği Topluluğu 'Zeki Müren Şarkıları' konseri verdi - İSTANBUL

Nevasel Türk Müziği Topluluğu 'Zeki Müren Şarkıları' konseri verdi - İSTANBUL

Nevasel Türk Müziği Topluluğu "Zeki Müren Şarkıları" konseri verdi - İSTANBUL - Konserden görüntülerİSTANBUL (AA) - Türk müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı yönetimindeki Nevasel Türk Müziği Topluluğu "Zeki Müren Şarkıları" konserinde müzikseverlerle buluştu.Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'ndaki konserin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Taşçı, koronun iki yıl önce aynı rezidansta yaşayan komşular tarafından kurulduğunu belirterek, "Dışarıdan katılımlarla genişleyen topluluğumuzun bugün 45 kişilik bir kadrosu var. Amatör bir anlayışla Türk müziğini daha geniş kitlelere yaymak adına yurt içinde ve dışında konserler vermeye başladık. Yılda iki kere periyodik konserler veriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri adına özel amaçlı konserlerde de yer alıyoruz. Bu yıl Moldova'ya gidip, Gagavuzya'daki Türklere de Türk müziğini tanıtmak üzere bir konser vereceğiz." dedi.
Taşçı, Zeki Müren'in Türk müziğindeki öneminin altını çizerek, şunları aktardı:"Zeki Müren, hem sesi hem de besteleriyle Türk müziğinde çok sevilen ve özel bir yere sahip isimlerden biridir. Çoğu bestesi kulaklarda dolaşsa da pek bilinmeyen besteleri de var. Biz de bunları tanıtmak adına bu çalışmaya girdik. 8 Mayıs'ta Fulya Sanat'ta bu konseri tekrarlayacağız. Bu onun bir ön çalışması oldu. Amacımız Zeki Müren'i yeterince tanımayan genç nesillere biraz daha yakından tanıtmak."Yorumlanan her eser öncesi Zeki Müren'in hayatından kesitlerin anlatıldığı konserde, 50 kişilik koro ile orkestra, "Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir", "Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali", "Aldattın Beni Seviyorum Diye Kalbimi Yaktın", "Gece Kirpikli Kadın" ve "Nazlı Bir Çiçek Gibi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Muhabir Şili 

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