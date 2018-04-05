Nesli tükenmekte olan turnalar bakanlığın takibinde

-Milli parklar şefinin konuşması

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( SAMSUN -ÖZEL-HD) SAMSUN



- Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan “Anadolu dağ turnaları” Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde üremelerini sürdürüyor. Turnalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Dünyada sadece 3 ülkede üreyen ve nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde ziyaretçilerini bekliyor. Deltadaki çiftleşme ve üreme işlemlerinin ardından göç yolculuğuna çıkan turnalar için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından turna izleme çalışmaları başlatıldı. Nesli tükenen dağ turnaları hakkında bilgi veren Milli Parklar Şefi Cengiz Akyüz, "Bakanlığımız olarak 2013 yılında dünyada nesli tehlike altında olan Anadolu dağ turnasını izleme çalışmaları başlatılmıştır. Turna eylem planı kapsamında ülkemizde bugüne kadar 30 çift turnanın takibi yapılmıştır. Bu 30 çift turnadan yaklaşık olarak 6 tanesine uydu vericisi takılarak dünyadaki göç yolları beslenme yerleri takip edildi. Samsun’da da bugüne kadar 2015 yılında 1, 2017 yılında 1 olmak üzere, toplamda 2 adet yavru turnayı takip etmekteyiz. Bu turnalardan bir tanesi Sivas’ta. Diğeri ise Adana’da. Turnaların dünyada nesli tehlike altında. Sadece turnalar dünyada Ermenistan, İsrail ve Türkiye’de üremektedir. Ülkemizde buradan üredikten sonra nereye gittikleri konusunda çalışmalar yapılıyor. Son yıllarda allı turnanın bir alt türü olan Anadolu dağ turnası kafasında kırmızı bir tacı var. Bireyler 2 kilometrelik bir alana hakim olarak ürüyorlar. Bu Kızılırmak Deltası'nda da toplamda 4 birey üremelerini gerçekleştirmeye devam ediyor” dedi.



