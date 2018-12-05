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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nesli tükenmek üzere Balaban kuşu Tunceli’de bulundu, tedavi altına alındı Haberi

Nesli tükenmek üzere Balaban kuşu Tunceli’de bulundu, tedavi altına alındı Haberi

Veteriner hekimin ilaç hazırlayarak kuşa enjekte etmesi

Röntgen Köpek Saldırısı Doğal Yaşam Alanı Saldırı Sokak Hayvanları 

-Balaban kuşu
-Veteriner Hekim Sancar Çelik’in konuşması

( TUNCELİ )- Balaban kuşuna Türkiye’de ilk kez kanatlılarda denenen, “intramaduller çivileme yöntemi” ile müdahale edildiği belirtildi TUNCELİ

- Tunceli’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban kuşu, tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağı Böğürtlen köyünde yaralı halde Balaban kuşu gören vatandaşlar durumu Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e haber verdi. Vali Sonel’in talimatıyla köye gönderilen veteriner hekim tarafından alınan Balaban Kuşu, belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı.Veteriner Hekim Sancar Çelik tarafından röntgeni çekilen kuşun vücudunda köpek saldırısından kaynaklı kırıklar tespit edilmesinin ardından merkezde Türkiye’de ilk kez kanatlılarda denenen, “intramaduller çivileme yöntemi” operasyonu gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Veteriner Hekim Sancar Çelik, “Yaptığımız çivileme yönteminin bir ay kalması gerekiyor. Vücut uyguladığımız materyali yabancı cisim olarak kabul etmediği için o cismin almadan da hayatına devam edebilir. Uyguladığımız yöntemin ardından kanat fonksiyonları gayet iyi. Uçabiliyor. Ancak bir ay kadar burada tutup, gerekli tedavisini yapacağız. Yeniden röntgenlerini çekeceğiz. İyileştikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.
Uyguladıkları yöntemin daha önce kedi, buzağı, köpek gibi hayvanlarda sıkça kullanıldığını belirten Çelik, “Ancak bu tür operasyonları gelişmiş klinikler ve üniversiteler yapıyor. Yöntemi araştırdık, kanatlılarla ilgili bir bulguya rastlayamadık” diye konuştu.
Çelik, merkezde, sokak hayvanlarının yanı sıra yaban hayvanlarının da tedavilerini yaptıklarını dile getirerek, her konuda kendilerine destek olan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel’e teşekkür etti.
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