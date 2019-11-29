Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağa otomobil çarptı İzle

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağa otomobil çarptı İzle

-vaşaktan detay

( SİVAS )-Otomobil çarpan vaşak Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı SİVAS

Vaşak Bild Trol 


- Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağa Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil çarptı, köylüler tarafından yaralı olarak bulunan Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı. Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyünde vatandaşlar, yaralı bir vaşak buldu. Köy sakinleri yaralı vaşağın hareket etmekte güçlük çektiğini fark edince durumu Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, Fındıcak köyüne giderek vaşağı teslim aldı. Yapılan ilk tespitlere göre vaşağın otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin ediliyor. Sivas'ta ilk kontrolleri yapılan yaralı vaşak tedavi edilmek üzere Kayseri Kayseri Erciyes Üniversitesi Veteriner Kliniğine sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Sahte Peygamber DefnedildiSahte Peygamber Defnedildi
Yavru Kangallar Vatan Görevi İçin HazırYavru Kangallar Vatan Görevi İçin Hazır
Bodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u TamamlandıBodrumdaki Yıkımların Yüzde 99u Tamamlandı
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzelTunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Ay İle Yıldızın Buluşması Görenleri BüyülediAy İle Yıldızın Buluşması Görenleri Büyüledi
Apollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi BulunduApollon Smintheus Tapınağında Bizans Hazinesi Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı