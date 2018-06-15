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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Nesli tehlikede olan Tepeli Pelikanlar Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yattı

Nesli tehlikede olan Tepeli Pelikanlar Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yattı

Kuş fotoğrafları

İngiltere Yumurta Ziyaretçiler Uluslararası Flamingo 

-Platform üzerindeki kuşlar
-Tepeli Pelikanlar detay
-Pelikanların uçuşu
-Biolog Kader Güleç ile röp.

( BALIKESİR - ÖZEL - HD)- Türkiye'de ilk kez pelikanlara yapay platform kurularak üremesi kolaylaştırıldı BALIKESİR

- Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Manyas Kuş Cenneti'ne üreme sessizliği hakim. Küresel ölçekte nesli tehlikede olan 300'den fazla tepeli pelikan, Manyas Kuş Cenneti'nde kuluçkaya yattı. Türkiye'de ilk kez yapay platform yapılarak kuşların üremesi için uygun ortam hazırlanan Manyas Kuş Cenneti, aynı zamanda kuş bilimcilerinin akademik ziyaretlerine de ev sahipliği yapıyor. Manyas Gölü kıyısındaki Kuş Cenneti Milli Parkı, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanlara üreme dönemlerinde ev sahipliği yapıyor. Avrupa Konseyi'nce korunması gerekli uluslararası değere sahip sulak alanlardan olduğu için 1976 yılında "A Sınıfı Avrupa Diploması" verilen milli parkta, son sayımlarda 300'ü aşkın tepeli pelikan tespit edildi. İhlas Haber Ajansı'na kapılarını açan Manyas Kuş Cenneti ile ilgili bilgi veren Biyolog Kader Güleç, kuşların üreme döneminde oldukları için ziyaretçilerden özellikle sessiz olmalarını istediklerini söyledi.

Güleç, "Balıkesir'de bulunan Manyas Kuş Cenneti'ne kayıtlı 266 türümüz var. Bir kısmı kış göçmeni, bir kısmı yaz göçmeni, üreme göçmeni olanlar var. Bizim Aralık ayından başlayıp Ağustos'a kadar süren bir üreme dönemimiz var. Üreme dönemi türü olarak şuan misafirimiz olan tepeli pelikanlarımız var. Kaşıkçı var, flamingolarımız var yeni gelmeye başladılar. Gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl da bulunuyor. Milli parkın yılda 50 bin civarında ziyaretçisi oluyor. Bunun çoğunluğu yerli ziyaretçi ama özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden İngiltere'den tur düzenleyerek gelen ziyaretçilerimiz de var. Özellikle belli kuş türleri için gelip incelemede bulunanlar da oluyor. Bilimsel amaçla gelip çeşitli optik aletlerle kuşları inceleyenler de oluyor" dedi.
Biyolog Güleç sözlerini şöyle tamamladı: "1968 yılından bu yana platform var. Bu Türkiye'de ilk örnek. Platformların üzerinde ürüyor kuşlar. 2002 yılına kadar tahta platform vardı sonra bu demire dönüştü. Her sene bunların bakımı oluyor, sazlıklarla kaplıyoruz. Yuva bulma, yuva kurma, eş bulma, yumurta bulma hepsi bu süreçte oluyor. Üreme dönemi akabinde başka bölgelere göç ediyorlar" (BD-
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