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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi İzle

Nesli tehlike altında olan Kara Akbaba Tunceli'de görüntülendi İzle

Kara Akbaba’nın cep telefonu görüntüsü ve fotoğrafları

( TUNCELİ )- Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından, Akbaba yakından görüntüledi TUNCELİ

Ormanlı Cep Telefonu Bulduk Hayvan 


- Dünyanın en tehlikeli yırtıcılarından olan ve nesli tehdit altında bulunan Kara Akbaba, Sansa Deresi'nde görüntülendi. Doğa'nın çöpçüsü olarak bilinen ve Dünya'da nesli tehdit altında olan Kara Akbaba Tunceli-Erzincan arasında görüntülendi. Özel bir firmada çalışan fırsat buldukça da doğa fotoğrafçılığı da yapan Muzaffer Akyüz, Tunceli’nin Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkiinde gördüğü Kara Akbaba’yı yakından fotoğraflayıp, görüntülerini çekti. Akbaba'ya 10 metre kadar yaklaşan Akyüz’e hayvan adeta poz verdi. Kara Akbaba daha sonra ormanlık alana doğru kanat çırparak gözden kayboldu. İş dışında doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini belirten Akyüz, “İlimiz özelde de ilçemiz Pülümür yaban hayatı bakımından son derece zengin. Ben de vakit buldukça bu zenginlikleri kayıt altına almaya çalışıyorum. Nesli tehlike altında bulunan Kara Akbaba’yı yakından görüntülediğim için kendimi mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.
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