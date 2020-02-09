Nesli tehdit altındaki samur ailesinin kar ve yüzme keyfi

-Kayalık alana çıkan başka bir su samuru

-Karda tüylerini temizleyen su samuru

-Çaya dalarak gözden kaybolan su samuru

-4 kişilik su samuru ailesi

-Restoran işletmecisi Zülfikar Aydoğdu’nun konuşması



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Tunceli’de kar ve yüzme keyfi yaparken görüntülendi. Samurlar, ilk kez bu kadar yakından ve bu kadar uzun süreli görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 4 bireylik su samuru ailesi, Munzur Çayı’nda görüntülendi. Su Samurları, Munzur'da yüzerken ve kayalık alana çıkıp karda keyif yaptı. Daha sonra samurlar, Munzur Çayı’na dalarak gözden kayboldu.Ovacık karayolu üzerinde bulunan bir restoranın bulunduğu alanda sık sık görülen su samurları, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayda alınıyor. Restoranın işletmecisi Zülfikar Aydoğdu, “Burası 20 yıllık bir işletme ve 7-8 yıldır burada su samurlarını görüyoruz. Daha önce de görenler var. Burada bu hayvanları görmek güzel. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Gelen müşteriler de görüntülüyor. Bazıları neslinin tükenmekte olduğunu bilmiyor. Elimizden geldiğince anlatmaya ve korumaya çalışıyoruz” dedi.

Aydoğdu, son derece önemli bir tür olan bu hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. (ET-HİV-



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