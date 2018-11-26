Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi İzle

-Hızlıca koşan domuz sürüsü



( BALIKESİR )- Domuz sürüsü avcıları harekete geçirdi BALIKESİR



- Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı'na inen domuz sürüsü nehri yüzerek geçti. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuz, su içmek için indiği su kenarından hızla uzaklaşırken, köylerde bulunan avcılar domuz sürüsüne karşılık hazırlıklara başladı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde onlarca domuzun Simav Çayı'nı yüzerek geçmesi şaşkınlık uyandırdı. Bigadiç'in Çekirdekli ve Babaköy kırsal mahalleleri yakınlarında bulunan Çekirdekli Köprüsünde görüntülenen domuz sürüsü amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuzun suyun içinde yüzerek karşıya geçtiği ve ardından hızla gözden kaybolduğu görüntüler, Bigadiç'te bulunan avcıları da harekete geçirdi. Hayvanlara ve insanlara saldırma riskini ortadan kaldırmak için avcıların hazırlık yaptığı öğrenilirken, domuz sürüsünün henüz bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

