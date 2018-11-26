Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi

Nehri yüzerek geçen domuzlar böyle görüntülendi

Domuzların nehir kenarına inmesi

Amatör Kamera Kamera Amatör Harekete Geç 

-Hızlıca koşan domuz sürüsü

( BALIKESİR )- Domuz sürüsü avcıları harekete geçirdi BALIKESİR

- Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı'na inen domuz sürüsü nehri yüzerek geçti. O anlar, amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuz, su içmek için indiği su kenarından hızla uzaklaşırken, köylerde bulunan avcılar domuz sürüsüne karşılık hazırlıklara başladı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde onlarca domuzun Simav Çayı'nı yüzerek geçmesi şaşkınlık uyandırdı. Bigadiç'in Çekirdekli ve Babaköy kırsal mahalleleri yakınlarında bulunan Çekirdekli Köprüsünde görüntülenen domuz sürüsü amatör kameralarca kaydedildi. Onlarca domuzun suyun içinde yüzerek karşıya geçtiği ve ardından hızla gözden kaybolduğu görüntüler, Bigadiç'te bulunan avcıları da harekete geçirdi. Hayvanlara ve insanlara saldırma riskini ortadan kaldırmak için avcıların hazırlık yaptığı öğrenilirken, domuz sürüsünün henüz bir zarara yol açmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı