Necmiye nineye evde okur yazarlık eğitimi - RİZE İzle
- Necmiye Günaydın'nın dersinden detaylar - Necmiye Günaydın ile röp - Okutman Fikriye Köse ile röpNecmiye nineye evde okur yazarlık eğitimi - Rize li 82 yaşındaki Necmiye Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında, evine gelen okutmanın yardımıyla hayalini kurduğu okuma yazmayı öğreniyor - Necmiye Günaydın:"Yaşlı olduğum için bazen başaramayacağım endişesini taşıyorum ama okudukça hoşuma gidiyor. Öğrenmek için gayret ediyorum. Başladım ve başarmak istiyorum" - Okutman Köse:"Necmiye teyze önce inandı ve ardından okumanın yaşı olmadığını gösterdi"RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize 'de yaşayan Necmiye Günaydın, okuma yazma hayalini 82 yaşında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.Çayeli ilçesine bağlı Sabuncular Mahallesi'nde oturan 7 çocuk, 13 torun sahibi Necmiye nine, okuma yazmayı öğrenebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında, Çayeli Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursa müracaat etti.Yetkililer, engelli çocuğu olduğu için evden çıkamayan Necmiye nineye okutman tahsis edilmesini kararlaştırdı. Okutman olarak görevlendirilen Fikriye Köse, haftanın üç günü minibüsle Sabuncular Mahallesi'ndeki Necmiye ninenin evine giderek, günde 4 saat eğitim veriyor.Necmiye Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda ailesinin kendisini küçük kardeşlerine bakması için okula göndermediğini, evlendikten sonra ise 7 çocuk sahibi olduğunu, engelli olan ikinci çocuğunun bakımını üstlendiği için de okula gidemediğini söyledi.
Bir torununun okuyup savcı olduğunu belirten Günaydın, okuyamamanın üzüntüsünü yaşadığını ama bunun için hiç kimseye kırgın olmadığını ifade etti. Günaydın, okuma yazmayı öğrenmek için hep fırsat kolladığını dile getirerek, "Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs açıldığını öğrenince başvurdum ama engelli çocuğum olması nedeniyle benim kursa gitme imkanım yoktu. Devletimiz sağolsun, benim gitme imkanım olmadığı için öğretmen haftada üç gün evime geliyor. Dersleri evde alıyorum." dedi. - "Bir an önce okumak istiyorum"Okuma yazma öğrenmenin en büyük hayali olduğunu vurgulayan Günaydın, "Eve gelen hiçbir evrakı anlamıyorum. Bunun eksikliğini çok çektim. Bir an önce okumak istiyorum. Televizyonun yazılarını tanımak istiyorum. Hastaneye gittiğimde hiçbir yazıyı okuyamıyorum. Başkanlarına sorduğum için çok sıkılıyorum. Telefonla başkası beni arıyor ama ben kimseyi arayamıyorum." diye konuştu. Günaydın, harfleri tanımaya başladığını belirterek, "Hiçbir harfi tanımıyordum ama artık bazılarını tanıyorum. Yaşlı olduğum için bazen başaramayacağım endişesini taşıyorum ama okudukça hoşuma gidiyor. Öğrenmek için gayret ediyorum. Başladım ve başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı. - Köse: "Necmiye teyze okumanın yaşı olmadığını gösterdi"Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen okutman Fikriye Köse, Günaydın ile haftada üç gün 15 saat çalıştıklarını söyledi.
Necmiye Günaydın'ın okumaya çok hevesli olduğunu anlatan Köse, "Kapıyı çaldığımda 'kızım gelmiş' diye beni karşılıyor. Okumaktan çok inanmanın yaşı yok. Necmiye teyze de bunu ispat etmiş oldu. Necmiye teyze önce inandı ve ardından okumanın yaşı olmadığını gösterdi." dedi. Köse, eğitimlerin zor başladığını ama çok iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Necmiye teyzemiz 6 tane harf öğrendi. Öğrendiği harflerle şiirler okuyabiliyor. Harfleri birleştirebiliyor ayrıca ismini yazmayı öğrendi. Yaş itibariyle zorlansak bile Necmiye teyzenin yaşanmışlıklardan kaynaklı okuma isteği çok ileride. Bu da bizim daha azimle çalışmamızı teşvik ediyor. Böyle bir şeye vesile olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.