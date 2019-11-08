Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı - İSTANBUL

Necip Fazıl Ödülleri 2019 açıklandı - İSTANBUL

- Ödül alan isimlerin açıklanması - Necip Fazıl Kısakürek'in arşiv görüntüleri - Star gazetesi tarafından verilen Necip Fazıl Ödülleri'nde, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye, "Necip Fazıl Hikaye - Roman Ödülü" Cemal Şakar'a, "Necip Fazıl Fikir - Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verilecekİSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Star gazetesi tarafından bu yıl altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı.Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, eserleriyle Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adaylar arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık görüldü.
"Necip Fazıl Ödülleri 2019"da, "Necip Fazıl Şiir Ödülü" İbrahim Tenekeci'ye, "Necip Fazıl Hikaye - Roman Ödülü" Cemal Şakar'a, "Necip Fazıl Fikir - Araştırma Ödülü" Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'a verilecek.Meryem Kılıç ve Emin Gürdamur'a "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü", Emced İslam Emced'e "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü", M. Uğur Derman'a ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü" takdim edilecek.Ödüller, aralık ayında "Gündüz Geceye Muhtaç" temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Edebiyat İslam 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Dünyanın En Güzel Rus'uDünyanın En Güzel Rus'u
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı