"Nakış El Sanatları Müzesi" açıldı - BURSA - "Nakış El Sanatları Müzesi" açıldı - Müzeden detay görüntüler - Yöresel kıyafetli bayanlar tarafından gerçekleştirilen defileden detay görüntü - Vali İzzettin Küçük, konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşması"Nakış El Sanatları Müzesi" açıldı - Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği tarafından kurulan müzede, yüzlerce yıllık el nakışları ve replikaları sergileniyorBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi'ndeki geleneksel kültürü yansıtan, yüzlerce yıllık el nakışları ve replikalarının sergilendiği "Nakış El Sanatları Müzesi" törenle açıldı.Vali İzzettin Küçük, Tahtakale Mahallesi'ndeki müzenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte 40'ıncı müzenin hizmete girdiğini belirtti. Bursa 'nın müzeler şehri olduğunu ifade eden Küçük, " Bursa için çok şey söyleniyor. Sanayi şehri, Yeşil Bursa , ulu şehir gibi pek çok lakabı var ama Bursa 'nın bir güzel lakabı daha olacak 'müzeler şehri' diye. 40 tane müze az değil. Turistleri gezmeye doyuracak bir kültür ve sanat ortamı sağlıyor." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa 'nın bir tarih, kültür ve sanat şehri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:" Bursa , evliyalar ve padişahlar şehri. Kentte son 10 - 12 yıllık süreçte çok ciddi restorasyonlar yapıldı. Her köşesiyle bir tarihi hazine olan Bursa hem Doğu Roma'dan hem Osmanlı'dan hem de Cumhuriyetin ilk dönemlerinden önemli mimari yapıları bünyesinde muhafaza ediyor. Bursa , yaşayan bir müze olma yolunda da hızla ilerliyor. Bir toplumun veya kentin hafızası konumundaki müzeler, kentin tüm yaşanmışlığını barındırır. Müzeler tarihtir, değişimdir."Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı.