Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Naht sanatı ile verem hastalığını yendi - BOLU

Naht sanatı ile verem hastalığını yendi - BOLU

- İsmail Şentürk ile röportaj - Şentürk'ün yaptığı eserlerden detaylar - Şentürk'ün atölyesinde çalışmasından detaylarNaht sanatı ile verem hastalığını yendi - Yakalandığı verem hastalığını naht sanatı ile yenen Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi sorumlusu İsmail Şentürk, 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye - i şerif yaptı - Şentürk: - "Atölyede yaptığım naht sanatı sayesinde verem hastalığını yendim. Naht sanatıyla uğraşmak beni rahatlatıyor"BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yakalandığı verem hastalığını naht sanatı ile yenen Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi sorumlusu İsmail Şentürk, 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye - i şerif yaptı.Yaklaşık 5 yıl önce verem hastalığına yakalanan ve zorlu bir süreç geçiren Şentürk, bir yıl boyunca tedavi gördü. Bu esnada el sanatlarıyla uğraşmaya başlayan Şentürk, naht sanatına gönül verdi.Naht sanatında kendisini geliştiren Şentürk, Bolu Belediyesinin Karamanlı Mahallesi'ndeki dükkanlarından bir tanesinin atölyeye dönüştürülmesiyle burayı kullanmaya başladı.
Naht sanatında ilerleme kaydeden Şentürk, yaklaşık 2 yıl içerisinde mesai saatleri dışında ve hafta sonları yaptığı çalışmalarla 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye - i şerif yaptı. Şentürk, bu arada 40 eser daha ortaya koydu. - "Sergi açmayı düşünüyoruz"İsmail Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında verem hastalığına yakalandığını, her ne kadar tedavisi mümkün görünse de yaklaşık bir yıl uğraştığını söyledi.

Bu sırada Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın bu atölyenin açılmasına vesile olduğuna değinen Şentürk, "Atölyede yaptığım naht sanatı sayesinde verem hastalığını yendim. Bu atölyede naht sanatıyla uğraşmak beni rahatlatıyor." dedi.
Naht sanatı konusunda bir eğitim almadığını anlatan Şentürk, bu işin alaylısı olduğunu, çobanlık yaptığı yıllarda sepet ördüğünü, ortaokul ve liseyi imam hatip lisesinde okuduğunu, temel hat bilgisi eğitiminin olduğunu dile getirdi.Şentürk, yaklaşık 6 aydır da hat eğitimi aldığını belirterek, işin bir tarafının da tasarıma dayandığını, yanında bulunan öğrencilerle şu ana kadar 40 eser yaptıklarını ve sergi açmayı düşündüklerini kaydetti.

Muhabir El Sanatları İmam Hatip Lisesi İmam Hatip Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!FETÖ okulunda gizli kasa bulundu!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndiKadın Komandolar İstanbul Boğazına Halatla İndi
Tarihi Kentte Kış GüzelliğiTarihi Kentte Kış Güzelliği
Anneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildiAnneye veda... Hande Erçel'in annesi toprağa verildi
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı