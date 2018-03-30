Müzik aşkıyla süren yarım asırlık dostluk - AKSARAY İzle
- Ahmet Kozan'ın berbere gelen müşterinin saçını kesmesi - Berber dükkanına gelen Bahattin Soysal ve Recai Özsöz'ün Kozan'la konuşması - Kozan, Soysal ve Özsöz'ün şarkılar söylemesi - Röportajlar - İzleyicilerden detay - Kozan, Soysal ve Özsöz'ün parktaki detaylarıMüzik aşkıyla süren yarım asırlık dostluk - Aksaray 'da, yaklaşık yarım asırdır saz, darbuka ve udu ellerinden bırakmayan, seslendirdikleri eserlerle çevrelerinde neşe kaynağı olan üç arkadaş, müzik aşkıyla beslenen dostluklarını uzun yıllar geçmesine rağmen sürdürüyor - Belediye bandosundan emekli üç arkadaş, aralarından birinin açtığı berberde hemen her gün bir araya gelerek sanatlarını icra etmeyi sürdürüyor - Darbuka sanatçısı Kozan: - "Arkadaşlarımdan biri sazını, diğeri udu alır ve burada buluşup etraftaki komşularımızla beraber şarkılar, türküler söyleriz. Çevredekiler de neşelenir, biz de neşeleniriz. 55 yıllık bir arkadaşlık bu müzik aşkıyla devam ediyor. Az bir süre değil. Yarım asrı geride bıraktık. Allah arkadaşlarımın acısını göstermesin"AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray 'da, yaşları 65'in üzerinde olan üç arkadaş, yarım asırdır ellerinden düşürmedikleri enstrümanları çalarak söyledikleri şarkılar ve içlerindeki müzik sevgisiyle birbirinden ayrılamıyor.Çocukluk yıllarından gelen arkadaşlıklarını Aksaray Belediyesi bando takımında da 20 yıl sürdüren Ahmet Kozan (68), Bahattin Soysal (70) ve Recai Özsöz (66) emekli olduktan sonra da hiç ayrılmadı.Kozan'ın açtığı berberde haftanın hemen her günü buluşan ve birbirlerini görmeden yapamayan üç arkadaş, dostlukları ile yıllara adeta meydan okuyor.Yarım asırdır ellerindeki saz, darbuka ve udu bırakmayan, seslendirdikleri eserlerle çevrelerindeki herkesin sevgisini kazanan üç arkadaş, müziğe olan aşkla çevreledikleri dostluklarını yıllar geçmesine rağmen sürdürüyor.Kozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk arkadaşı olarak iyi ve kötü günde hiç ayrılmadıklarını söyledi.
Müziğe duydukları büyük sevginin aralarındaki dostluk bağını güçlendirdiğini belirten Kozan, şöyle konuştu:"Emekli olduktan sonra eski mesleğim olan kuaförlüğe geri döndüm. 20 yıldır buradayım. Eskiye dair her şeyi attık ama içimizdeki müzik aşkını bir kenara atamadık. İçimizdeki müzik aşkı hiç bitmedi. Emekli olduğumuz halde bitmedi. Berber dükkanımda sürekli buluşup meşk yaparız. Eskilere gideriz, deşarj oluruz. Arkadaşlarımdan biri sazını, diğeri udu alır ve burada buluşup etraftaki komşularımızla beraber şarkılar, türküler söyleriz. Çevredekiler de neşelenir, biz de neşeleniriz. 55 yıllık bir arkadaşlık bu müzik aşkıyla devam ediyor. Az bir süre değil. Yarım asrı geride bıraktık. Allah arkadaşlarımın acısını göstermesin." - "Allah ömür verdiği sürece ayrılmayız"Yürüme engelli bağlama ustası Çelen ise elindeki sazın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Bir bacağım engelli olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum. Bu enstrümana aşığım. 12 yaşımdan beri üç kafadar ayrılamadık. Burada buluşup, stresimizi atarız. 65 yaşıma geldim hala ayrılamadık. Dostlarımız için varız. Allah ömür verdiği sürece üçümüz de ayrılmayız. Müziğimizi de yapmaya devam ederiz." - "Günün her saati bu berber dükkanındayız"Soysal ise arkadaşlarıyla bir araya gelmeden yapamadığını anlattı. Müziğe büyük tutkuları olduğunu dile getiren Soysal, şunları kaydetti:"Günün her saati bu berber dükkanındayız. Birbirimizden ayrılamıyoruz. Evden çıktım mı benim yerim burası. Dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Başka bir yer başımı okşamıyor çünkü tutkumuz müzik olduğu için birbirimizden vazgeçemiyoruz. Sağlığımız el verdiği sürece de beraber olmaya devam edeceğiz."