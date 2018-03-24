"Mutlu şehir" Sinop 'un yaşlıları da mutlu - Sinop 'tan şehir detayı - Yaşılar için düzenlenen etkinlik - Belediye Başkanı Baki Ergül ile röportaj - Kent sakinlerinden 93 yaşındaki Ayşe Canel - Ayşe Canel ile röportaj"Mutlu şehir" Sinop 'un yaşlıları da mutlu - TÜİK'in verilerine göre 2014 ve 2016 yıllarının "en mutlu" ili olan Sinop 'ta, nüfusun yüzde 18,2'lik bölümünü oluşturan yaşlılar da, kentin bu özelliğinden paylarına düşeni alıyor - Ülkenin yaşlı nüfusu en fazla barındıran kenti Sinop 'ta, yaşlıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler hayata geçiriliyor - Belediye Başkanı Ergül:"Onlar olmasa bizler zaten olamazdık. Dolayısıyla onlara her konuda saygı ve sevgi dolu yaklaşmamız lazım. Sinop 'ta çok şükür, bu algı var. Bu nedenle onlar da mutlu şehrin mutlu yaşlıları"SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinde, 2014 ve 2016 yıllarının "en mutlu" ili olarak yer alan Sinop 'ta, kentin bu özelliği, yüzde 18,2'lik yaşlı nüfusa da olumlu yansıyor.TÜİK'in, 65 yaş ve üstünün yaşlı nüfus olarak kabul edildiği "İstatistiklerle Yaşlılar 2017" verilerine göre yüzde 18,2'lik oranla Türkiye'de den fazla yaşlı nüfusu barındıran kent olan Sinop 'ta, kamu kurumları tarafından, yaşlıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik projeler hayata geçiriliyor.Belediye Başkanı Baki Ergül, Yaşlılar Haftası vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çok sayıda yaşlı vatandaş yaşadığını, onların huzur ve mutluluğunu sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Yaşlı vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri Yaşlılar Evi'nin iki yıldır hizmet verdiğini belirten Ergül, söz konusu evde yaşlılara, sağlık hizmetinin bile verildiğini vurguladı.Kentte 70 yaş ve üzeri vatandaşların, dolmuşlardan ücretsiz yararlandıklarını anlatan Ergül, şöyle devam etti:"Kentimizdeki yaşlı nüfus, Türkiye ortalamasının üzerinde. Biz de belediye olarak tüm kaynaklarımızı onların huzur ve mutluluğu için seferber etmiş durumdayız. Yaşlılar Evi, en önemli projelerimizden biri. Kapalı ve açık alanı olan bir ev. Yaşlı insanlarımız burada rahatça zaman geçirebiliyor. Sağlık sorunlarına karşı burada devamlı bir hemşire bulunduruyoruz. Kaldırımları, yolları onları zorlamayacak şekilde yapıyoruz. Bu yapılan yeterli mi? Bize göre yetersiz, daha fazla şeyler yapmalıyız ama imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz."Ergül, toplumların geçmişlerine sahip çıkmaları gerektiğine işaret ederek, "Yaşlıların hepsi atalarımız. Bizi yetiştiren, büyüten insanlar. Onlar olmasa bizler zaten olamazdık. Dolayısıyla onlara her konuda saygı ve sevgi dolu yaklaşmamız lazım. Sinop 'ta çok şükür, bu algı var. Bu nedenle onlar da mutlu şehrin mutlu yaşlıları." ifadelerini kullandı. - Canel: "Allah inşallah bizim gibi herkese mutluluk verir"Kent sakinlerinden 93 yaşındaki Ayşe Canel, Sinop 'un yaşlılar için "yaşanabilir bir şehir" olduğunu dile getirdi.Gençlik dönemlerine oranla yaşam şartlarının daha iyi olduğunu belirten Canel, istedikleri her şeyin ayaklarına geldiğini söyledi.
Mutlu olmamaları için herhangi bir sebep bulunmadığını vurgulayan Canel, "Ekmeğimiz, suyumuz ayağımıza geliyor. Çok şükür kıtlık diye bir şey yok. İnsanın sağlığı yerinde ise Allah'tan başka ne ister. Sinop zaten güzel bir yer. Onun için çok mutluyum. Allah inşallah bizim gibi herkese mutluluk verir. Bu yaştan sonra tek isteğimiz budur." dedi. 75 yaşındaki Mesut Göz de iki yıldır Sinop 'ta yaşadığını ifade ederek, "Gerçekten televizyonda izlediğimden daha güzel bir yermiş. Çok etkilendim. İnsanlar mutlu, huzurlu. Ben de huzurlu ve mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.