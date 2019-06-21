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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı - MARDİN

Mursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazı - MARDİN

- Hz. Veysel Karani Camisi ve önünde toplanan vatandaşlar - STK Platformu adına basın açıklamasını Molla İbrahim Akar, taşınan, pankart ve dövizler, detay görüntülerMursi için Midyat'ta gıyabi cenaze namazıMARDİN (AA) - Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Midyat ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.Bahçelievler Mahallesinde Hz. Veysel Karani Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Cami çıkışında Midyat Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İbrahim Akar, Bugün burada, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirdi."Şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm İslam alemine sabırlar niyaz ediyorum." diyen Akar, Sisi ve destekçilerini lanetlediklerini belirtti.
Akar, başta Mursi olmak üzere idam edilen gençlere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve bütün İslam ailemine başsağlığı diledi.

Başsağlığı Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Basın Açıklaması Sivil Toplum 

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