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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması - OSMANİYE Video

Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması - OSMANİYE Video

- Murat Boz konserinden detay görüntü - Murat Boz'un sahnede şarkılarını seslendirmesi - Konseri izleyenlerden görüntüler - Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın konuşması - Murat Boz için sahneye doğum günü pastası getirilmesiMurat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kapsamında konser veren pop müzik şarkıcısı Murat Boz için sahnede sürpriz doğum günü pastası kesildiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde konser veren pop müzik şarkıcısı Murat Boz'a sahnede sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.Murat Boz, Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla ilçe belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Eski Otogar Meydanı'nda konser verdi.Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, sahneye çıkarak Boz'a çiçek verip Karatepe kilimi hediye etti.Tarhan, doğum günü ilçenin kurtuluş yıl dönümü ile aynı tarihe denk gelen Boz'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.Murat Boz, sahneye getirilen doğum günü pastasındaki mumu, Belediye Başkanı Tarhan ile birlikte söndürdü.Boz, konuşmasında Tarhan'a teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Kadirli'nin kurtuluş günü kutlu olsun. Her yıl doğum günümde Kadirli'yi hatırlayacağım." dedi.
Konserde çeşitli şarkılar seslendiren Boz, sevenleriyle de sahnede öz çekim yaptı.

Doğum Günü Düşman İşgali Pop Müzik Doğum Günü Pastası Şarkıcı 

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