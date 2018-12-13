Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muradiye Şelalesi ilgi görüyor - VAN

Muradiye Şelalesi ilgi görüyor - VAN

- Şelaleye gelen yerli turistlerden genel görüntü - Şelale karşısında karlar üzerine oturan ve fotoğraf çekenlerden görüntü. - Şelale karşısında toplu fotoğraf çekenlerden görüntü. - Merih Işık isimli bayan ile röportaj - Şelale karşısında fotoğraf çekenlerden görüntü. - Nizamettin Özcan Özen ve gurubuyla röportaj. - Fügen Sarıkaya ile röportaj. - Nizamettin Özcan Özen ile röportaj. - Otobüs önünde oynayanlardan görüntü - Asma köprü ve guruptan görüntü.Muradiye Şelalesi ilgi görüyorVAN (AA) - Van 'a il dışından turlarla gelenler Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.Muradiye Şelalesi, turlarla kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.Ankara'dan Van gezisine katılan Merih Işık, şelaleyi çok beğendiğini, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gelen emekli öğretmen Nizamettin Özcan Ören ise ülkeyi tanımak için katıldığı tur kapsamında gezdiği Muradiye Şelalesi'nden çok etkilendiğini dile getirdi.Fügen Sarıkaya da tura Ankara'dan katıldığını anlatarak, " Van 'ı arkadaşlarım tavsiye etmişti, ilk kez geldim. Önce tereddüt etmiştim, gelip gördükten sonra kaygılarımın yersiz olduğunu gördüm. Burası doğası, insanı ve havasıyla görülmeye değer bir yer." dedi.

Emekli Öğretmen Şelale Yerli Turist Öğretmen Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Ara Güler Son Yolculuğuna UğurlandıAra Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı