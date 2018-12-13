Muradiye Şelalesi ilgi görüyor - VAN

- Şelaleye gelen yerli turistlerden genel görüntü - Şelale karşısında karlar üzerine oturan ve fotoğraf çekenlerden görüntü. - Şelale karşısında toplu fotoğraf çekenlerden görüntü. - Merih Işık isimli bayan ile röportaj - Şelale karşısında fotoğraf çekenlerden görüntü. - Nizamettin Özcan Özen ve gurubuyla röportaj. - Fügen Sarıkaya ile röportaj. - Nizamettin Özcan Özen ile röportaj. - Otobüs önünde oynayanlardan görüntü - Asma köprü ve guruptan görüntü.Muradiye Şelalesi ilgi görüyorVAN (AA) - Van 'a il dışından turlarla gelenler Muradiye Şelalesi'ne ilgi gösteriyor.Muradiye Şelalesi, turlarla kente gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.Ankara'dan Van gezisine katılan Merih Işık, şelaleyi çok beğendiğini, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden gelen emekli öğretmen Nizamettin Özcan Ören ise ülkeyi tanımak için katıldığı tur kapsamında gezdiği Muradiye Şelalesi'nden çok etkilendiğini dile getirdi.Fügen Sarıkaya da tura Ankara'dan katıldığını anlatarak, " Van 'ı arkadaşlarım tavsiye etmişti, ilk kez geldim. Önce tereddüt etmiştim, gelip gördükten sonra kaygılarımın yersiz olduğunu gördüm. Burası doğası, insanı ve havasıyla görülmeye değer bir yer." dedi.