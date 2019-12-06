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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Munzur Vadisinde ilk defa 'Kara Akbaba' görüldü Haberi

Munzur Vadisinde ilk defa 'Kara Akbaba' görüldü Haberi

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tabelası

Hayvan Irak Trol 

-Kara Akbaba
-Murat Özel’in konuşması
-Et yiyen Kara Akbaba
-Kızıl şahin

( TUNCELİ )- Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görünen ve vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Kara Akbaba tedavi altına alındı TUNCELİ

- Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görünen ve vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan Kara Akbaba tedavi altına alındı. Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, hayvana sahip çıkarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan Kara Akbaba'nın tedavisine başlandı. Daha önce Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında kayıt altına alınan Kara Akbaba'nın ilk kez Munzur Vadisi’nde görüldüğü ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Kara Akbaba’nın vatandaşlar tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Görevlisi Murat Özel, “İlk bakım ve muayenesinden sonra vitamin ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şu anda genel durumu iyi, bakıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı için Kara Akbaba ilk kayıt. İyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız. Leşçil hayvandır. Türünün en büyüğü doğanın çöpçüsü bunlar. Diğerlerinin açamadığı leşleri bunlar açıyor daha güçlü oldukları için” dedi.
Biyoçeşitlilik çalışmasında Kara Akbaba tespit edildiğini anımsatan Özel, Munzur Vadisi için bulunan Kara Akbaba'nın ilk kayıt olduğunu kaydetti.
Öte yandan Ağustos ayında iki kanadı kesilmiş bir Kızıl Şahin’in de kendilerine teslim edildiğini dile getiren Özel, “Kanatları yavaş yavaş çıkmaya başladı.
15 günü kadar muhtemelen kanatları çıkacak. Onu da yeniden doğal ortamına bırakacağız”diye bilgi verdi.
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