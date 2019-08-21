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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Munzur kenarında, miniklerden çevre temizliği

Munzur kenarında, miniklerden çevre temizliği

Temizlik kampanyası için eldivenlerini takan minikler

Çevre Temizliği Küçük Çocuk Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Çevre temizliği yapan minikler
-Minik öğrencilerin çevre temizliği için mesaj vermesi
-Kreş müdürü Sevcan Arslan’ın konuşması
-Miniklerin hep birlikte “çevremize sahip çıkalım” demesi

( TUNCELİ ) -- Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar toplayarak örnek bir davranış sergiledi TUNCELİ

- Tunceli'de Munzur çayı kıyısına gezintiye gelip çevreyi kirletenlerin çöplerini küçük çocuklar toplayarak örnek bir davranış sergiledi. Tunceli’de bir kreşte 3-4 ve 5 yaş grubu çocuklar, öğretmenleri nezaretinde Munzur Vadisi’nde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Eldivenleri giyip, çöp torbalarını açan çocuklar, Munzur Çayı kıyısını kirletenlerin çöplerini topladı. Çöpleri torbalara dolduran minikler, taşıdıkları pankartlarla çevreye karşı duyarlılık çağrısında da bulundu. Çocukların bırakılan çöpleri görünce şaşırdığını anımsatan Kreş Müdürü Sevcan Arslan,"Büyüklerimiz bayağı bir çöp bırakmışlar ama topladık. Şu anda mutluyuz ve bunu devamlı yapmak istiyoruz. Her hafta buralardayız. Büyüklerimiz çevreyi temiz tutarlarsa seviniriz. Tunceli’miz, Munzur’umuz çok güzel doğamıza sahip çıkalım” dedi.
(ET-HİV-
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