Muğla 'ya "şehir tiyatrosu" - Muğla 'ya "şehir tiyatrosu" - "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu" tanıtım toplantısından detaylar - Katılımcılardan detay - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un konuşması - Sinema oyuncusu Hüseyin Akşen'in konuşması - Oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun konuşması - Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Cindoruk'un konuşması Muğla 'ya "şehir tiyatrosu" - Bodrum ilçesinde kurulan şehir tiyatrosunda, televizyon ve sinemanın ünlü isimleri yer alıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde kurulan "Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu" ünlü oyuncuların katıldığı etkinlikte tanıtıldı.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, hep sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
İlçede yıllardır ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını aktaran Kocadon, "Ama kendimizi hep eksik hissediyorduk. Bu eksiklikte şehir tiyatrosuydu. Bu günlere geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi. Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun sevilen sanatçıların destekleriyle kurulduğunu anlatan Kocadon, ilk oyunun 27 Mart'ta sahneleneceğini ifade etti. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Akşen de ilçede bir şehir tiyatrosunun kurulmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydetti. Bunun için uzun süredir çalıştıklarını anlatan Akşen, "Burada gençlere tiyatro dersleri vereceğiz. Liseler arası tiyatro şenlikleri, festivaller ve turneler yapacağız." diye konuştu. Oyuncu Tarık Papuççuoğlu da şehir tiyatrosunu çok iyi yerlere getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Erdal Cindoruk, ilçenin tiyatroya ihtiyacının giderilerek çok önemli bir şeyin başarıldığını vurguladı.