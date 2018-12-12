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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - MUĞLA

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - MUĞLA

- Yılanlı dağı mevkisinde kar yağışının ardından vatandaşların kartopu oynaması - Kar üstünde Muğla Zeybeği oynayan vatandaşlar - Baba ve kızının konuşması - İş makinesi ile yol açma çalışması yapılması Muğla 'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Muğla 'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı - Kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, kar üstünde mangal yapıp Muğla Zeybeği ve kar topu oynadıMUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Muğla 'nın Göktepe ve Yılanlı mevkisine kar yağdı.Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.Kar yağışı dolayısıyla yüksek kesimlerde etraf beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek, kar üstünde mangal yaptı, kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde Muğla Zeybeği oynadı.Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.Bölgede yol açma çalışmaları da belediye ekiplerince aralıksız sürüyor.

Kar Kalınlığı Kar Topu Kar Yağışı 

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