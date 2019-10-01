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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Muğla'da turistlerin deniz keyfi Haberi

Muğla'da turistlerin deniz keyfi Haberi

- Plajlarda güneşlenenler ve eğlenenle - Denizde düzenler - Sahilde yürüyüş yapanlar ve fotoğraf çektirenlerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde denize giren yerli ve yabancı turistler, sahillerde eğlenmenin tadını çıkardı.Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığın ise 25 derece ölçüldüğü ilçede, turistler, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini tercih etti.Adrenalin tutkunları ise su sporları istasyonlarında jet ski ve parasailing yaptı. Çocukların aileleriyle keyifli dakikalar geçirdiği görüldü.

İçmeler Su Sporları Yabancı Turist 

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