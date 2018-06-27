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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da mega yat trafiği Haberi

Muğla'da mega yat trafiği Haberi

- Yatlardan görüntüler - Kazak milyarderin yatından detaylar - Teknelerin seyrinden görüntüler - Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, tatilcilerin ilgi odağı oldu - Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metrelik yatta 30'a yakın kabin bulunuyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, vatandaşlardan ilgi gördü.Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı "Idynasty" isimli yat, yaklaşık 10 gündür Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli bulunuyor. Büyüklüğüyle dikkati çeken yatın içerisinde 30'a yakın kabin bulunuyor.Yattaki misafirler, sağanağa rağmen sürat teknesiyle yakındaki bir marinaya geçiş yaparken, irili ufaklı çok sayıda yatın demirli olduğu bölgede, bazı deniz tutkunları da yağışlı havaya aldırmadan tekneyle gezdi.

Uzunlu Yağışlı Hava Dolar Sürat Teknesi Demirli 

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