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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da kruvaziyer turizmi

Muğla'da kruvaziyer turizmi

- Kruvaziyerden genel detaylar - Yat limanında gezen turistler - Kapalı Çarşı'da alışveriş yapan turistler - Çoğunluğu İspanyol 1403 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na bağlandıMUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon" adlı kruvaziyer İspanyol yolcularıyla Muğla 'nın Marmaris ilçesine geldi.Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1403 turist ve 613 personelin bulunduğu belirtildi.Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini belirtti.

Alışveriş Yat Limanı 

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