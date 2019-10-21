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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da '4. Boğa Güreşleri Festivali' Video

Muğla'da '4. Boğa Güreşleri Festivali' Video

Muğla 'da "4. Boğa Güreşleri Festivali" - Saha dışına çıkıp bazı araçlara zarar veren boğalar - Boğaların, sahiplerine ve saha görevlilerine zor anlar yaşatması - Koşan boğaların önünden kaçmaya çalışanlar - Karaova Muhtarı Muhammet Karademir'in konuşması - İzleyiciler - Güreşlerden detaylar Muğla 'da "4. Boğa Güreşleri Festivali" - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların heyecanlı anlar yaşattığı etkinlikte, saha dışındaki bazı araçlar zarar gördüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde "4. Boğa Güreşleri Festivali"nde sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anlar yaşattı.Karaova, Mumcular ve Gölbaşı Mahalle muhtarlıklarının ortaklaşa düzenlediği geleneksel boğa güreşlerinde bu yıl 120 boğa güreştirildi.Karaova Gölbaşı Spor Tesisleri'ndeki etkinliği, bazıları kamyonet ve römorkların üzerinde olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izledi. Çekişmeli geçen güreşler, gün batımından sonra tamamlanabildi.Renkli görüntülere sahne olan festivalde, boğa sahipleri ve saha görevlileri zaman zaman zor anlar da yaşadı. Bazı görevliler ve boğa sahipleri, saha içerisinde koşan boğaların önünden kaçmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu.Saha dışına çıkması engellenemeyen boğalar ise bazı araçlara zarar verdi.Karaova Muhtarı Muhammet Karademir, etkinlikte Muğla ve Aydın bölgesinden getirilen boğaların güreştirildiğini belirtti.
Karademir, festivalden elde edilen gelirin Mumcular Fuat Erten İlk ve Ortaokulu'na çok amaçlı spor salonu yapımında kullanılacağını söyledi.

Bild Gesi Festival Güreş Muhtarlıklar 

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