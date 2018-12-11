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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Müdür okulda 'kuş parkı' oluşturdu - AYDIN İzle

Müdür okulda 'kuş parkı' oluşturdu - AYDIN İzle

Müdür okulda "kuş parkı" oluşturdu - AYDIN - Okuldan detay görüntüler - Öğrencilerin kuşllarla vakit geçirmesi - Okul Müdürü İbrahim Karamanlıoğlu ile röportajMüdür okulda "kuş parkı" oluşturdu - Aydın 'da bir ilkokul müdürü, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için okul bahçesine 20 farklı türden 50 kuşun yaşadığı "Sevimli Kanatlar Parkı" oluşturdu - Kuş sesleri arasında ders yapılan "Eko - Okul" unvanlı okulda, okul müdürü de "Sera" adını verdiği papağanı omuzuna alarak sınıfları dolaşıyor - Müdür İbrahim Karamanlıoğlu:"Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz. Onlar mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz"AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın 'da bir ilkokul müdürü, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için okulda "Sevimli Kanatlar Parkı" oluşturdu.Didim ilçesi Akbük Mahallesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Nurullah Kocabıyık İlkokulunun müdürü İbrahim Karamanlıoğlu, 4 yıl önce öğrencilere "İmkanınız olsaydı hangi hayvanı beslemek daha çok hoşunuza giderdi?" sorusunu yöneltti.Öğrencilerin çoğunun "kuş" cevabını vermesi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve velilerin de desteğiyle okula kuş alınmaya başlandı.Çocukların hayvanları çok sevmesi üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile iletişime geçen okul yönetimi, bahçeye 20 farklı türden 50 kuşun barındığı "Sevimli Kanatlar Parkı" yaptı.Okulun duvarları ve pencerelerini de çocukların sevdiği hayvanların resimleriyle süsleyen okul yönetimi, öğrencilerin keyifle ders işlediği bir ortam oluşturdu. - Teneffüste soluğu kuşların yanında alıyorlarTeneffüs zili çalınca koşarak hayvanların yanına giden öğrenciler, aralarında kanarya, bıldırcın, sülün ve papağanların da bulunduğu kuşları elleriyle besleyerek bakımlarını yapıyor. Okulun içinde bulunan akvaryumdaki balıklar da öğrencilerin ilgisini çekiyor.Okulda beslediği ve "Sera" adını verdiği papağanı omuzuna alarak sınıfları gezen Karamanlıoğlu, öğrencilerin mutluluğuna ortak oluyor.Kuş cıvıltılarının çocuk seslerine karıştığı okulun müdürü Karamanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini, öğrencilere de bunu aşılamak için çıktıkları bu yolda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

- "Küçük yaşta hayvan sevgisini aşılıyoruz" Aydın 'da, ilkokullar arasındaki tek "Eko - Okul" unvanına sahip olduklarını vurgulayan Karamanlıoğlu, şöyle konuştu:"Çocuklarımız çok mutlu. Hayvan sevgisinin yanında onlara bakabilmenin sorumluluğunu da kazandırıyoruz. Çocuklarımız mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz. Evinde hayvan besleyemeyen çocuklarımız da burada besleyerek hayvan sevgisi kazanabiliyor. Projenin geri dönütleri de çok olumlu oldu. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görebiliyoruz. Okula seve seve geliyorlar. Onlar bizden daha fazla çevreci ve hayvan sevgisine sahip olmuş durumda. Bu da bizi gururlandırıyor." - "Kuşlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum"İkinci sınıf öğrencisi Kaan Ormantepe ise kuşlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "Teneffüslerde onları ziyarete geliyoruz. Burada onlarla ilgilendikten sonra evimize de bir tane kuş aldık. Onu beslemeye çalışıyorum." diye konuştu.
Onur Mete Güçlü de hayvanlara yem vermenin çok keyifli olduğunu, onlarla ilgilenince kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Muhabir Okul Müdürü Öğrenciler Okul Bahçesi Hayvan Sevgisi 

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