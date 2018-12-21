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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
'Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları' etkinliği - MUĞLA

'Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları' etkinliği - MUĞLA

"Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları" etkinliği - MUĞLA - Bodrum Deniz Müzesi'nde düzenlenen "Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları" etkinliği - Deniz tarihi araştırmacısı Timuçin Binder'in konuşması - Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Levent Denizaslanı'nın konuşması - Girit'ten Bodrum'a getirilen bazı teknelerin maketleri Muğla 'da "Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları" etkinliğiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, "Mübadele ve Hüzünlü Kayıkları" adlı etkinlik düzenlendi.
Bodrum Deniz Müzesi'deki etkinlikte, deniz tarihi araştırmacısı Timuçin Binder, "Denizden Gelenler, Giritli Mübadiller" konulu sunum yaptı.Zorunlu göç yaşayanların çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlatan Binder, "Bir yerin yerlisi iken bir yerde yabancı durumuna düşmek oluyor. Bir anda mesleksiz ve işsiz kalırsınız. Evde başka bir dünya vardır, sokakta başka bir dünya vardır." dedi.
Etkinlikte, Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Levent Denizaslanı da, her yıl Girit'e iki kez gittiğini ve orada Osmanlı döneminden kalma camiler ve tersanenin olduğunu belirtti.
Etkinlikte, Ali Şengün'ün arşivine ait "Girit ve Bodrum'dan Mübadele Fotoğrafları" gösterildi.Programda ayrıca, Girit'ten Bodrum'a getirilen bazı teknelerin maketleri de sergilendi.

Nani Araştırmacı 

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