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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Motosikletli kuryeler 'idam' istedi - ANKARA

Motosikletli kuryeler 'idam' istedi - ANKARA

Motosikletli kuryeler "idam" istedi - ANKARA - Ankara motorsikletli kuryeler derneğinin çocuk istismarına yönelik basın açıklamasından detay görüntüler - Basın açıklaması - Motorsikletli kuryeler derneği üyelerinin basın açıklaması alanından ayrılışıMotosikletli kuryeler "idam" istediANKARA (AA) - Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri, çocuklara istismarda bulunan suçlulara idam cezası verilmesini istedi.Kurtuluş çok katlı otoparkı karşısında sabah saatlerinde toplanan Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği üyesi onlarca motosiklet sürücüsü, çocuklara yönelik cinsel istismarları protesto etti.Türk Bayrakları ile süsledikleri motosikletlerinin üzerine son dönemde kaybolduktan sonra cesetleri bulunan Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını yapıştıran motosiklet sürücüleri, kollarına da siyah kurdele bağladı.Kısa bir şehir turu yapan motosikletli sürücülerin etkinliğine trafikteki diğer sürücülerin de destek verdiği görüldü.
Anıtpark'ta toplanan sürücüler adına basın açıklamasını okuyan Sinan Ölçü, asla kan dökme yanlısı olmadıklarını belirterek, "Söz konusu vatan, namus, gözlerinden akan bir damla yaşa bile canımızı vereceğimiz, kokusuna bile dayanamadığımız evlatlarımız ise o zaman cihanın bile şah damarını keseriz." dedi.
Açıklamasında yetkililere de seslenen Ölçü, çocuk istismarını işleyen suçlulara verilen cezaların "yürekleri söndürmediği"ni savunarak, bu kişilerin "idam" ile cezalandırılmasını istedi.

Cinsel İstismar Çocuk İstismarı Siyah Kurdele Basın Açıklaması Motosiklet Sürücüsü 

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