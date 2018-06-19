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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Mobilyalar zihinsel engelli öğrencilerin elinde şekilleniyor - MERSİN İzle

Mobilyalar zihinsel engelli öğrencilerin elinde şekilleniyor - MERSİN İzle

- Öğrencilerin çalışmalarından detay görüntüler - Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mobilya Bölüm Şefi Mesut Şen ile röportaj - Öğrenci Mustafa Söylemez ile röportajMobilyalar zihinsel engelli öğrencilerin elinde şekilleniyor - Mersin 'de doğuştan yüzde 50 zihinsel engelli 8 öğrenci, staj gördükleri mobilya atölyesinde usta öğreticilerle yaptıkları üretimle takdir topluyor - Öğrenciler özel ve kamu kurumlarının yaklaşık 500 bin liralık mobilya ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağladı - Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mobilya Bölüm Şefi Mesut Şen: - "Öğrencilerimiz kalfa düzeyinde dışarıdaki bir mobilya dükkanında iş yapabilir durumdalar. Aileleri de çok memnun"MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin 'de doğuştan yüzde 50 zihinsel engeli bulunan 8 öğrenci, staj yaptıkları mobilya atölyesinde usta öğreticilerle ürettikleri mobilyalarla özel ve kamu kurumlarının yaklaşık 500 bin liralık ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladı.Engelli öğrencilere lise seviyesinde eğitim veren özel bir iş okulunda mobilya üretimi alanında öğrenim gören yüzde 50 zihinsel engelli 8 öğrenci, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesindeki mobilya atölyesinde staj yapıyor.Mobilya bölüm şefi Mesut Şen'in önderliğinde mesleki disiplin kazanıp üretim yapan öğrenciler, hem özel hem de kamu kurumlarının siparişlerinin hazırlanıp teslim edilmesine katkı veriyor.Bölüm şefi Mesut Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel öğrencilerle üretim yapmanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Öğrencilere iş öğretmekle birlikte üretim de yaptıklarını anlatan Şen, "Bu yıl Mersin Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün vermiş olduğu projelerin ürünlerini yaptık. 'Eğitimli Kadın Mutlu Toplum Projesi' kapsamında 6 ilçede kurs merkezleri kuruldu. Buraların mobilya donatımını bu öğrencilerin de katılımıyla yaptık. Yaklaşık 500 bin liralık bir işti. 10 kamyon mobilyayı üretip götürüp yerlerine yerleştirdik." dedi.
- "Aileler çok memnun"Yetiştirdikleri öğrencilerin sektörde kolayca iş bulabileceğini vurgulayan Şen, "Öğrencilerimiz kalfa düzeyinde dışarıdaki bir mobilya dükkanında iş yapabilir durumdalar. Aileleri de çok memnun. Haftanın 4 günü gelip iş öğreniyorlar. Aynı zamanda evlerinde de eksik olan işleri yapıyorlar." diye konuştu.
Öğrencilerden Mustafa Söylemez de hem staj yapıp hem de mobilya ile ilgili her türlü şeyi öğrendiğini söyledi.

Okulu bitirdikten sonra mobilya üzerine çalışmayı planladığını belirten Söylemez, "Arkadaşlarımla birlikte mobilya üretiyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Birlikte bir şeyler üretmek çok güzel." ifadesini kullandı.Kadir Taşalan da mobilya ile ilgili her türlü detayı öğrendiğini, okul bitince kendi dükkanını açmak istediğini kaydetti.

Muhabir Öğrenciler Engelli Öğrenciler Doğuş Engelli Öğrenci 

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