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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mobil uygulama ve web destekli metotlarla öğrencilerine 6 yabancı dili sevdirdi - ESKİŞEHİR İzle

Mobil uygulama ve web destekli metotlarla öğrencilerine 6 yabancı dili sevdirdi - ESKİŞEHİR İzle

- Öğretmen Selda Kul Baştürk ile röportaj - Nisa Nur Yıldırım ile röportaj - Dersten detaylarMobil uygulama ve web destekli metotlarla öğrencilerine 6 yabancı dili sevdirdi - Eskişehir 'de okulunda farklı ve yenilikçi yöntemler kullanarak öğrencilerini küçük yaşlarda İngilizcenin yanı sıra Sırpça, Arapça, Portekizce, İspanyolca ve İtalyanca ile tanıştıran öğretmen Selda Kul Baştürk, bu çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlanacak eğitimcilerden biri oldu - Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Baştürk: - "Derslerde farklı web araçlarını kullanarak öğrencilerin kağıt, kalem, kitap ve defter dışında çeşitli eğitim materyalleriyle tanışmasını sağlıyorum. Mobil uygulama kullanmalarını da destekliyorum"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir 'de, derslerinde farklı ve yenilikçi yöntemler kullanan öğretmen Selda Kul Baştürk, öğrencilerine küçük yaşlarda İngilizce, Sırpça, Arapça, Portekizce, İspanyolca ve İtalyancayı sevdirdi.Mehmet Gedik Ortaokulunda 7 yıldır görev yapan İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk, geliştirdiği Erasmus+ ve eTwinning projeleriyle öğrencilerinin farklı yabancı dillerle etkileşim içinde olmasını sağlıyor.Eğlenceli ve etkin şekilde yabancı dil öğretmek için "eğitimde mobil uygulamalar", "code.org" ile "kodlama" kurslarına da katılan Baştürk, derslerinde kitap dışında web ve mobil uygulamalar gibi farklı materyalleri kullanıyor.Baştürk, AA muhabirine, geçen eğitim öğretim yılında yürüttüğü 5 eTwinning projesiyle "kalite etiketi" kazandığını söyledi.

Öğrencilerinin projelere dahil olmasının, yabancı dil konusunda etkileşimli çalışmalarını sağladığını belirten Baştürk, şöyle devam etti:"Derslerde farklı web araçlarını kullanarak öğrencilerin kağıt, kalem, kitap ve defter dışında çeşitli eğitim materyalleriyle tanışmasını sağlıyorum. Mobil uygulama kullanmalarını da destekliyorum. Yabancı dil eğitimine farklı materyaller kullanarak öğrenimde çeşitliliği artırıyorum. Öğrencilerin farklı dillere ilgilerinin arttığını fark ettim. 'Teach Me Your Languange' adını verdiğimiz projeyle de İngilizce dışında Sırpça, Arapça, Portekizce, İspanyolca ve İtalyancada basit selamlaşma kalıplarını öğrenmelerini sağladık."Baştürk, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde eğitimde farklılık oluşturarak başarılı çalışmalara imza atan öğretmenler arasında kendisine yer vermesinden duyduğu mutluluğu getirdi.Başkentte, pazar günü Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere katılacağını anlatan Baştürk, "24 Kasım'da Eskişehir 'i ve okulumu Ankara'da temsil edecek olmam gurur verici." dedi.
- Öğrencileri, Selda öğretmen ile gurur duyuyorSelda Kul Baştürk'ün öğrencilerinden Nisa Nur Yıldırım da öğretmeni sayesinde eTwinning projelerinde yer alarak farklı yabancı dilleri öğrenmeye başladığını belirtti.
İngilizce derslerinin, öğretmeni sayesinde eğlenceli geçtiğini vurgulayan Yıldırım, "Öğretmenimizin Ankara'da bizi ve Eskişehir 'i temsilen bulunacak olması mutluluk ve gurur verici." diye konuştu.
Öğrencilerden Mehmet Emir Yıldız ise eTwinning projelerine katılmasının yanı sıra derslerde çeşitli materyallerin kullanılmasıyla yabancı dil öğrenmesinin kolaylaştığına dikkati çekti.Yıldız, bu farkındalık sayesinde öğretmeninin başarılı eğitimciler arasında yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.Oğuz Efe de Baştürk'ün çalışmalarıyla İngilizce dışında Sırpça, Arapça, İspanyolca gibi pek çok dille tanışarak ufkunun genişlediğini ifade etti.

Öğretmenler Farkındalık Mobil Uygulama Eğitim Öğretim Yılı Pazar Günü 

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