Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi - KAHİRE
: - Mısır'ın başkenti Kahire 'deki Mısır Müzesi - 7 bin 260 kahve bardağı kullanılarak oluşturulan Firavun Kralı Tutankhamun'un maskesiKAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire 'deki Mısır Müzesi önünde Guinnes rekor denemesi gerçekleştirildi. Müzenin önündeki 60 metrekarelik bir alanda 7 bin 260 kahve bardağı kullanılarak Firavun Kralı Tutankhamun'un maskesi oluşturuldu.
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