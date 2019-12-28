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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi - KAHİRE

Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi - KAHİRE



: - Mısır'ın başkenti Kahire 'deki Mısır Müzesi - 7 bin 260 kahve bardağı kullanılarak oluşturulan Firavun Kralı Tutankhamun'un maskesiKAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire 'deki Mısır Müzesi önünde Guinnes rekor denemesi gerçekleştirildi.
Müzenin önündeki 60 metrekarelik bir alanda 7 bin 260 kahve bardağı kullanılarak Firavun Kralı Tutankhamun'un maskesi oluşturuldu.

Rekor Başkent Rekor Denemesi 

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